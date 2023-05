NBA: "Il y a une relation spéciale entre la France et les Spurs" concède Wembanyama après la Draft

Le numéro 1 de la Draft NBA ayant été attribué aux Spurs, la ville de San Antonio devrait donc être la destination du Français Victor Wembanyama à l'issue de la saison. Un endroit qui ne surprend pas le principal intéressé, qui rappelle la longue filiation avec la France, notamment à cause d'un certain Tony Parker.

"Il y a une relation spéciale entre la France et les Spurs." Interrogé par NBA TV après avoir découvert lors de la Lotery que les Spurs de San Antonio obtiendraient le pick numéro 1 de la Draft NBA, Victor Wembanyama a tenu à rappeler que la franchise du Texas a un passif avec la France et qu'il n'était donc pas surpris de potentiellement atterir au Texas la saison prochaine.

"L'univers me l'avait dit"

"Il y a une relation spéciale entre la France et les Spurs grâce à Tony (Parker) et Boris (Diaw), estime le jeune prodige du basket mondial, qui devrait sans aucun doute rejoindre les Spurs puisqu'ultra favori pour être le pick numéro 1. Je sais que la moitié du pays ou peut-être même tout le pays voulait que les Spurs aient le premier choix."

Racontant les réactions autour de lui, il dit avoir déjà préssenti un départ vers le Texas: "Je regardais autour de moi, tout le monde était très heureux de ce choix et j'étais donc heureux aussi. Ce n'est pas pour me vanter, mais je savais que ça allait arriver et je me suis enregistré le disant ce matin avant d'aller à l'entraînement. L'univers me l'avait dit. Mes rêves, mes émotions, parfois ça arrive que je ressente les choses, mais ce n'est jamais mauvais."

"Ce serait énorme"

San Antonio et la France, c'est déjà une grande histoire d'amour dans le monde de la balle orange. Car il y a 22 ans, l'équipe texane avait sélectionné un certain Tony Parker, en 28e position, avec le succès qu'on connaît: quatre titres de champion sur les cinq que comptent les Spurs. "Après toute l'histoire que j'ai eue là-bas, ce serait énorme", convenait d'ailleurs récemment "TP", qui a vu de près le phénomène la saison passée, quand ce dernier évoluait à l'Asvel, club qu'il possède, en Elite française, avant de porter les couleurs de Boulogne-Levallois.

"Ouiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!! Allez les Spurs, allez!!", a réagi, tout heureux donc mardi, l'Argentin Manu Ginobili, qui fut des campagnes victorieuses avec Parker. Sauf énorme surprise, qui profiterait alors aux Charlotte Hornets de Michael Jordan ayant hérité du deuxième choix, Wembanyama sera donc pris en main par Gregg Popovich, un des meilleurs entraîneurs de l'histoire du basket. Une cure de jouvence pour le vétéran de 74 ans qui espère évidemment relancer sa franchise, ayant fini avec un des trois pires bilans de la ligue cette saison.

A l'époque, "Coach Pop" avait su y faire avec un autre glorieux coéquipier de Parker, Tim Duncan, qu'il avait sélectionné en première position à la draft en 1997 et qui est devenu ensuite un des meilleurs intérieurs de l'histoire. Tout ce qu'ambitionne le jeune Victor du haut de ses 19 ans, prêt à lancer une irrésistible "Wembamania" dans quelques mois en NBA.