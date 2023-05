Parker, Zidane, Riner… ces grandes stars du sport qui investissent dans le padel, en pleine expansion

Tony Parker et Teddy Riner co-organisent la 2e édition du Human Padel Open, une étape du World Padel Tour, le plus important circuit mondial, qui posera ses valises à Toulouse du 12 au 18 juin avec les meilleurs joueurs de la planète. Le padel explose en France et de nombreuses stars du sport français ont décidé d’investir dans cette discipline.

Le gratin du padel mondial est de retour en France pour la 2e année consécutive. Après un succès retentissant lors de la première année avec plus de 10.000 spectateurs rassemblés, la 2e édition du Human Padel Open de Toulouse débutera le 12 juin prochain. "C’est assez dingue ce qui se passe, confie le directeur du tournoi Robin Haziza. Cette année on espère battre la barre des 15.000 fans. C’est à l’image du développement de ce sport."

Depuis deux ans, le padel est le sport qui connait la plus grande croissance à l’échelle mondiale et de nombreuses stars du sport français en sont tombés amoureux. "C’est le sport que je pratique le plus depuis que je suis à la retraite, lâche Tony Parker. C’est super ludique. Je joue toutes les semaines, je vais en Espagne pour jouer avec les meilleurs."

"C'est le sport de demain", pour Tony Parker

Parker a donc décidé d’investir et de créer une société 100% padel avec Teddy Riner et Robin Haziza, ancien joueur de l’équipe de France. T&T Padel a été fondée en 2021. "Je me suis dit : C’est un sport qui monte, pourquoi ne pas investir en France ?, détaille TP. Je suis impressionné par la croissance du padel et je pense qu’il n’y a pas de limite. Je reviens des Etats-Unis et à Miami, il y avait des terrains partout. Tout le monde veut jouer. Les gens ne me parlent que de ça. Même à San Antonio, ils ont construit des terrains. Quand tu regardes les stats, c’est le sport numéro un en développement. C’est le sport de demain."

Parker et Riner co-organisent l’un des deux plus grands tournois français à Toulouse avec le grand chelem Premier Padel qui se disputera à Roland-Garros début septembre. Un circuit créé par Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain.

Zizou a construit dix pistes de padel

"Être accompagné de Tony Parker et Teddy Riner c’est fabuleux, souffle Haziza. Ce sont des accélérateurs exceptionnels pour la discipline, pour le tournoi. Les partenaires nous suivent pour le padel et aussi parce que Tony sera présent et jouera notre all-star game." Zinédine Zidane est aussi un acteur important du développement du padel en France avec la création de nombreuses pistes dans ses centres Z5 d’Aix en Provence et Istres.

"Le padel se développe à vitesse grand V en France et va devenir un sport aussi important qu’en Espagne", confie ZZ à Padel Magazine. À Toulouse et Roland-Garros, les meilleurs joueurs du monde seront présents. Les tarifs restent attractifs pour inciter un maximum de Français à venir découvrir cette discipline qui a plus que doublé son nombre de pratiquants (350.000 joueuses et joueurs) en à peine un an.