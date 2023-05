NBA: les Spurs remportent la loterie de la Draft, Victor Wembanyama favori pour les rejoindre

Les San Antonio Spurs ont remporté le "first pick" de loterie de la Draft NBA. Ils pourront choisir le premier joueur appelé lors de la draft NBA, le 22 juin prochain, très probablement le grand Victor Wembanyama.

La loterie de la Draft NBA 2023 a rendu son verdict. Les San Antonio Spurs ont décroché le premier choix ce mardi et pourraient donc recruter dans les prochaines semaines le phénomène français Victor Wembanyama, N°1 annoncé de la prochaine draft NBA.

Le 22 juin, les franchises NBA sélectionneront chacune leur tour les meilleurs jeunes de la planète basket lors de cette grande cérémonie. Et "Wemby", imposant joueur des Metropolitans 92 (2,21m pour 109 kg) est favori pour être sélectionné en premier. Il est le plus coté des 60 candidats qui seront recrutés un à un, sur deux tours.

Pour se repartir leur ordre de sélection, les 14 franchises n’ayant pas réussi à se qualifier pour les playoffs cette saison ont participé cette nuit à la fameuse "Draft Lottery".

Les résultats de la Draft NBA 2023



• 1. San Antonio Spurs

• 2. Charlotte Hornets

• 3. Portland Trail Blazers

• 4. Houston Rockets

• 5. Detroit Pistons

• 6. Orlando Magic

• 7. Indiana Pacers

• 8. Washington Wizards

• 9. Utah Jazz

• 10. Dallas Mavericks

• 11. Orlando Magic

• 12. Oklahoma City Thunder

• 13. Toronto Raptors

• 14. New Orleans Pelicans

"Soyez prêts"

Wembanyama a assisté à la loterie depuis Paris, entouré de sa famille et de quelques invités dont Kylian Mbappé.

"Je vais tout faire pour remporter autant de matchs que possible et je vais essayer de remporter une bague [de champion, ndlr] le plus vite possible. Soyez prêts", a lancé Victor Wembanyama quelques minutes après l'annonce des résultats de la loterie, très heureux.

San Antonio et la France, c'est déjà une grande histoire d'amour dans le monde de la balle orange. Car il y a 22 ans, l'équipe texane avait sélectionné un certain Tony Parker, avec le succès qu'on connaît: quatre titres de champion sur les cinq que comptent les Spurs.

"Après toute l'histoire que j'ai eue là-bas, ce serait énorme", convenait d'ailleurs "TP" ces derniers jours.

"Ouiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!! Allez les Spurs, allez!!", a réagi, tout heureux donc mardi, l'Argentin Manu Ginobili, qui fut des campagnes victorieuses de San Antonio avec Parker.

Wembanyama sera donc vraisemblablement pris en main par Gregg Popovich, un des meilleurs entraîneurs de l'histoire du basket. Une cure de jouvence pour le vétéran de 74 ans qui espère évidemment relancer sa franchise, ayant fini avec un des trois pires bilans de la ligue cette saison. A l'époque, "Coach Pop" avait su y faire avec Tim Duncan, autre coéquipier de Parker aux Spurs et devenu depuis tout simplement un des meilleurs intérieurs de l'histoire.