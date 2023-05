NBA: très probable future recrue des Spurs, Wembanyama "veut remporter une bague le plus vite possible"

Le grand espoir du basket mondial, âgé de 19 ans, devrait, sauf énorme surprise, être recruté par les San Antonio Spurs dans les prochaines semaines.

À 99,99%, Victor Wembanyama jouera la saison prochaine en NBA, avec les Spurs de San Antonio. La franchise texane a remporté ce mardi la loterie de la draft et pourra donc choisir en premier sa prochaine recrue lors de la grande cérémonie du basket le 22 juin 2023

Et "Wemby", imposant joueur des Metropolitans 92 (2,21m pour 109 kg) est favori pour être sélectionné en premier. Il est le plus coté des 60 candidats qui seront recrutés un à un, sur deux tours.

"Mon coeur bat très vite (...) c'est un moment très spécial dont je vais me rappeler toute ma vie", a déclaré le jeune champion français quelques minutes après l'annonce du vainqueur de la loterie de la draft de la NBA.

"Je vais tout faire pour remporter autant de matchs que possible et je vais essayer de remporter une bague [de champion, ndlr] le plus vite possible. Soyez prêts", a lancé Victor Wembanyama.