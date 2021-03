NBA: la "Team LeBron James" surclasse la "Team Kevin Durant" au All-Star Game

L'équipe de LeBron James a largement remporté le All-Star Game face à celle de Kevin Durant (170-150), dimanche à Atlanta. Giannis Antetokounmpo a décroché le titre de meilleur joueur.

La "Team LeBron James" a remporté le All-Star Game, 70e du nom, aux dépens de la "Team Kevin Durant" (170-150), dimanche à Atlanta, Giannis Antetokounmpo étant désigné MVP de la rencontre après avoir rendu une copie parfaite de 35 points à 16/16 aux tirs.

Contrairement à l'an passé où une autre "Team LeBron" avait eu le dernier mot fasse à la "Team Giannis", au terme d'une opposition à suspense et à l'intensité grandissante, cette fois il n'y pas eu photo. Les coéquipiers du "capitaine James" ont remporté les trois premiers quart-temps (40-39, 60-41, 46-45), pour lesquels il y avait un enjeu, puisque l'équipe qui s'imposait dans chacune de ces périodes gagnait 200.000 dollars à reverser pour l'oeuvre caritative de son choix (100.000 dollars pour l'équipe perdante).

A 146-125, le dernier quart-temps a consisté à atteindre les 170 points, sans limite de temps impartie. En effet, conformément au nouveau règlement mis en place lors de la précédente édition, on ajoute 24 points (en hommage au numéro de maillot de Kobe Bryant, tragiquement disparu en janvier 2020) au total de l'équipe qui mène, afin de déterminer le score à atteindre pour décrocher la victoire.

Ce que la "Team LeBron", qui n'avait donc que 24 points à inscrire, a réussi sans peine face un adversaire tenu d'en marquer 45 pour espérer atteindre cette barre victorieuse en premier. Antetokounmpo a été son intenable leader offensif, certes en profitant de l'absence de défense dans la raquette où il a enchaîné les dunks. Mais pas uniquement puisqu'il a aussi entré trois shoots à trois points en autant de tentatives.

Et que dire de Stephen Curry (28 pts) et Damian Lillard (32 pts), qui auraient tout aussi bien mérité de soulever le trophée Kobe Bryant de MVP, en illuminant la rencontre avec leurs banderilles à très longues distances. L'un et l'autre en ont chacun mis 8 (sur 16) et deux fois en shootant de la ligne médiane.

Curry remporte le concours à trois points...

Stephen Curry (Warriors) avait d'ailleurs assumé son statut de meilleur shooteur à longue distance de la NBA en remportant le concours de tirs à trois points lors du All-Star Game. Curry, déjà lauréat de cette épreuve en 2015, a devancé in extremis Mike Conley (Utah) en entrant son dernier shoot, comptant pour deux points, quasiment au buzzer. Jayson Tatum (Boston) a fini 3e.

La star de Golden State, deuxième meilleur marqueur de l'histoire derrière l'arc (2.664) après Ray Allen (2.973) et qui mène le classement de l'actuelle saison en nombre de paniers inscrits (169), avait survolé le premier tour du concours quelques minutes plus tôt avec un impressionnant total de 31 points.

... Anfernee Simons, le concours de dunk

Le concours de dunk, autre moment attendu de la soirée, à la mi-temps du match des étoiles opposant la "Team LeBron James" à la "Team Kevin Durant", a vu Anfernee Simons, rookie des Trail Blazers, s'imposer aux dépens d'Obi Toppin (New York) sur décision de trois juges contre deux, dont celle d'un des grands maîtres de l'exercice, Dominique Wilkins, lauréat en 1985 et 1990.

Sa détente sur ressorts et son style très aérien ont primé face à la puissance de son rival du soir, qui s'est d'abord distingué par un dunk arrière à deux mains, après avoir récupéré un ballon rebondi entre ses jambes, avant de réussir un "windmill" (en moulin à vent) au dessus de deux joueurs dont son coéquipier des Knicks, Julius Randle (2,03 m) sur lequel il s'est légèrement appuyé.

Simons a été légèrement plus inventif. Il a d'abord dunké, après avoir récupéré le ballon posé sur un support au niveau de la ligne supérieure du rectangle dessiné sur plexiglas. Soit à 3,50 m de hauteur pour le joueur mesurant 1,93 m. Et après avoir rendu hommage à une de ses idoles, Tracy McGrady, en reproduisant le dunk à 360 degrés réussi par son aîné en 2000 (mais pas synonyme de victoire), il a fini par claquer le ballon dans le cercle en tentant, mais échouant de très peu, de faire un baiser sur l'arceau. Pari perdu, mais sans conséquence, les juges saluant son audace au terme d'un concours finalement assez terne, très, très loin des grandes heures passées.

Le "skill challenge" pour Sabonis

Deux heures plus tôt, enfin, l'ailier fort lituanien Domantas Sabonis (Indiana) avait lui remporté le "skill challenge", épreuve d'adresse, consistant à faire des dribbles entre des plots, puis à envoyer une passe dans une cible, avant d'aller dunker et de finir par un panier à trois points. Il a battu en finale l'intérieur serbe Nikola Vucevic (Orlando), après avoir successivement éliminé Julius Randle et la jeune star de Dallas, Luka Doncic. Pandémie de coronavirus oblige, l'évènement s'est tenu dans un huis clos relatif à Atlanta, devant quelque 1.500 personnes invitées.