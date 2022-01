NBA: l'énorme stat de Doncic par rapport à tous les joueurs de l'histoire des Mavs

Lors de la victoire des Dallas Mavericks face à Oklahoma (104-102), Luka Doncic, le meneur des Mavs, a réalisé son 41e triple-double en carrière (20 points, 12 passes et 11 rebonds), soit plus que tous les joueurs dans l'histoire de la franchise réunis.

Luka Doncic dans l'histoire. Le meneur des Dallas Mavericks a été l'un des hommes forts de la victoire de son équipe cette nuit face à Oklahoma (104-102), en réalisant son troisième triple-double en cinq matchs (20 points, 12 passes et 11 rebonds). Mieux, il s'agit du 41e triple-double de la carrière du Slovène en seulement trois ans et demi sur les parquets de NBA. A seulement 22 ans, le numéro 77 vient de battre un record, puisqu'il a réalisé plus de triple-double que l'ensemble des 349 joueurs de la franchise des Mavs réunis (40). Une sacrée performance pour Dallas, champion NBA en 2011.

Une adresse à 3 points en berne

Pourtant, malgré l'importance de la performance, Luka Doncic est loin d'être à son meilleur niveau, notamment sur l'adresse à 3 points. Sur les quatre derniers matchs, il affiche un terrible 2/27 derrière l'arc, dont un 0/6 la nuit dernière face au Thunder. Malgré une réussite de 29% à 3 points depuis le début de saison, le meneur slovène n'est pas inquiet pour la suite de la saison. "J'essaie de faire mieux dans d'autres domaines parce que manifestement je n'ai rien pu faire."

Une donnée partagée par son entraîneur. "Il doit continuer à tirer. C'est tout. Nous avons vu Curry, le meilleur tireur du monde, ne pas réussir tous ses tirs", a déclaré Jason Kidd, prenant la défense de son joueur. Ce succès face à Oklahoma lors du Martin Luther King Day, une journée très importante aux Etats-Unis, permet aux Mavericks d'afficher un bilan positif (25 victoires, 19 défaites) et de rester à la 5e place, directement qualificative pour les play-offs en fin de saison.