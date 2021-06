NBA: le coup de gueule de LeBron James après l'avalanche de blessures en playoffs

Les nombreuses blessures lors des play-offs de NBA ont déclenché la colère LeBron James ce mercredi. La star des Lakers dénonce la cadence infernale de la NBA et une intersaison trop courte, au détriment de la santé des joueurs.

Kawhi Leonard, James Harden, Kyrie Irving… Les blessures s’accumulent en playoffs. La faute à la cadence de la NBA, qui enchaîne les matchs depuis le 22 décembre, et à une intersaison trop courte, selon LeBron James, qui a poussé un coup de gueule ce mercredi sur Twitter.

"Je voulais protéger le bien-être des joueurs"

"Ils n’ont pas voulu m’écouter au début de la saison. Je savais exactement ce qu’il allait se passer. Je voulais simplement protéger le bien-être des joueurs, qui est la base et l’essence de notre jeu. Ces blessures ne font pas juste 'partie du jeu'", a-t-il d’abord écrit.

"Je parle au nom de la santé de tous les joueurs"

"Huit voire neuf All-Stars ont manqué les playoffs (record dans l’histoire de la ligue). C’est le meilleur moment de l’année pour la ligue et les fans, mais il manque une tonne de nos joueurs favoris. C’est fou. S’il y a une personne qui connait le corps et comment il fonctionne tout au long de l’année, c’est moi. Je parle au nom de la santé de tous les joueurs et je déteste voir toutes ces blessures à ce moment-là de l’année", a poursuivi LeBron James.

Cet hiver, il avait en effet plaidé pour redémarrer la saison le 18 janvier, pour le "Martin Luther King Day". Mais c’est finalement la date du 22 décembre qui avait été choisie, sous la pression de la ligue et des diffuseurs, pour des raisons financières.

Depuis quelques jours, les blessures s’enchaînent en NBA. La dernière en date: Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), qui est touché au genou et qui ne participera pas au cinquième match de la demi-finale de Conférence face au Jazz, mercredi soir. Kyrie Irving (Brooklyn Nets) souffre de son côté d’une entorse à la cheville droite. James Harden a lui été blessé à l'ischio-jambier dès le premier match de la demi-finale de Conférence contre Milwaukee. Il a finalement repris mardi, mais n’était pas complètement remis.