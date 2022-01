NBA: le dunk monstrueux de Westbrook sur Gobert

Le match entre les Lakers et le Jazz a été marqué par l’énorme poster de Russell Westbrook sur Rudy Gobert, la nuit dernière en NBA (101-95). Le meneur de Los Angeles a fait parler sa détente hors du commun pour venir dunker sur la tête du pivot français, considéré comme le meilleur défenseur de la Ligue.

Il faut du cran pour venir se frotter à Rudy Gobert dans la raquette. Et Russell Westbrook n’en manque pas. Le meneur des Lakers l’a rappelé lors de la venue du Jazz à la Crypto.com Arena de Los Angeles (ex-Staples Center), la nuit dernière en NBA. En début de deuxième quart temps, le dynamiteur de 33 ans a attaqué le cercle en solo, avant de faire parler sa détente hors-norme pour venir dunker sur la tête du pivot français. Une action spectaculaire validée par les arbitres, même si "Russ Wess" a mis son bras gauche sur l’épaule de Gobert lors de son impulsion.

Porté par leur meneur sur ressorts (15 points, 8 rebonds et 3 passes) et un LeBron James dominant (25 points, 7 rebonds, 7 passes), les Lakers l’ont emporté face à Utah (101-95). Pas de quoi décontenancer le Jazz, qui occupe actuellement la 4e place de la Conférence Ouest, derrière Phoenix, Golden State et Memphis. Ni Rudy Gobert, considéré comme le meilleur défenseur de la Ligue, qui pose un regard satisfait sur la saison de sa franchise.

"On voit actuellement le meilleur Rudy Gobert"

"J'ai l'impression qu'on a gagné en maturité, je trouve qu'offensivement on a franchi un cap. Le ballon circule mieux, a confié le colosse des Bleus à l’AFP. Il s'agit de répéter le plus souvent possible ces bonnes habitudes. Après, défensivement, il y a eu des périodes où on était un peu moins bon. Il faut qu'on comprenne que cet effort doit être collectif. Ça fera de nous une meilleure équipe, car derrière on sait qu'on va scorer quoi qu'il arrive."

En tête du classement des rebondeurs en NBA (15,2 rebonds par match), devant Nikola Jokic (13,9) et Clint Capela (13,1), le Français de 29 ans, qui a manqué cinq matchs après avoir contracté le Covid-19, s’estime au prime de sa carrière: "Je pense qu'on voit actuellement le meilleur Rudy Gobert qui ait jamais été. J'ai franchi un cap et c'est le fruit d'un travail technique, physique et mental, sans discontinuer. Mais j'ai encore une énorme marge de progression".