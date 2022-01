NBA: le contre incroyable de Ja Morant face aux Lakers

Une nouvelle fois monstrueux face aux Lakers de Los Angeles (127-119), Ja Morant a gratifié les spectateurs d'un contre monumental devant Avery Bradley.

Ja Morant n'est pas un joueur comme les autres. L'élément phare des Memphis Grizzlies, 4es à l'Ouest, a réalisé un nouveau geste exceptionnel sur le parquet de la Crypto.com Arena des Lakers de Los Angeles, champions NBA en 2020 (127-119). Lors du premier quart-temps, Avery Bradley part en contre pour inscrire deux points supplémentaires pour les Angelinos, mais le meneur des Grizz (1,91m) s'envole au-dessus du panier pour contrer le ballon des deux mains et le récupérer pour lancer l'attaque de son équipe. L'action du match pour celui qui a été discret dans ses statistiques (16 points à 4/10 au tir).

Le "King" s'incline

Une action exceptionnelle qui a laissé bouche bée la star des Lakers, LeBron James (37 ans), auteur d'un nouveau récital ce dimanche (35 points, 9 rebonds et 7 passes). "C’était un super timing. C’était comme s’il traquait sa proie… Je ne savais pas qu’il pouvait faire quelque chose comme ça de cette façon. Il a des fusées dans les muscles de ses mollets. C’était vraiment un jeu spectaculaire", a complimenté le "King", auteur lui aussi d'un contre mémorable lors des NBA Finals face aux Warriors en 2016.

Ce contre lunaire de Ja Morant a fait le tour des réseaux sociaux et n'a pas manqué de faire réagir. Nicolas Batum, l'ailier des Los Angeles Clippers, s'en est même amusé. "Vraie question: est-ce le contre le plus athlétique jamais vu ? Je n'ai pas dit le meilleur", a écrit le Français sur Twitter, en faisant allusion à son contre d'anthologie réalisé en demi-finale des Jeux olympiques, lorsqu'il s'était élevé plus haut que le Slovène Klemen Prepelič pour offrir la qualification en finale à son équipe, parée d'argent face aux Etats-Unis.