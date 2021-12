NBA: un Rudy Gobert "clutch" fait gagner Utah contre Cleveland

Décisif dans les derniers instants du match face aux Cavs (109-108), Rudy Gobert a permis aux Jazz d’arracher leur 16e succès de la saison dans la Conférence Ouest, dans la nuit de dimanche à lundi. Auteur d’une nouvelle performance défensive, le pivot français termine avec 6 points et 20 rebonds.

"Gobzilla" a refait des siennes. Rudy Gobert, auteur du dunk décisif doublé d'une très grande performance défensive dans le money time, et Donovan Mitchell, qui a planté 35 points, ont permis au Jazz de s'imposer de justesse (109-108) à Cleveland, dimanche en NBA. Utah a mené de 15 points au début du quatrième quart-temps et pensait s'acheminer vers un succès tranquille dans l'Ohio. C'était sans compter sur Darius Garland (31 points) qui a sonné la révolte, bien aidé par Jared Allen (17 pts, 11 rebonds).

Mais l'un comme l'autre ont eu le malheur de croiser la route de "Gobzilla" dans les deux dernières minutes. Le pivot français, au rebond offensif – son 5e sur les 20 captés au total –, a d'abord écrasé un dunk main gauche sur la tête d'Allen, pour donner l'avantage 109-106. Avant d'infliger son 5e contre du match sur Garland, qui a ensuite manqué un shoot derrière l'arc qui aurait pu donner la victoire aux Cavs.

"Faire ce qu'il faut pour essayer d'avoir un impact sur le jeu et aider mon équipe à gagner"

"Etre au rebond, c'est une façon pour moi d'avoir la balle", a commenté Gobert, laissant poindre sa frustration d'être moins utilisé qu'il le souhaiterait offensivement. "Je ne dis pas que j'aime ne pas toucher le ballon. Quoi qu'il en soit, je vais faire ce qu'il faut pour essayer d'avoir un impact sur le jeu et aider mon équipe à gagner. Est-ce que je veux le ballon? Oui. Est-ce que je pense que je devrais l'avoir? Oui, bien sûr. Mais je ne peux pas me plaindre sur le terrain. Je dois continuer à jouer et à aider mon équipe", a-t-il ajouté.

Avant que Rudy Gobert, finalement auteur de 6 points (3 passes, 1 interception), ne décide du sort du match, Donovan Mitchell avait mené leurs troupes en shootant à 12/21 (6 passes), Bojan Bogdanovic et Rudy Gay ajoutant 16 et 15 points. Avec ce quatrième succès d'affilée, Utah consolide sa troisième place à l'Ouest.