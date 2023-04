NBA: "le problème est résolu", la réponse d'Anderson après l'altercation avec Gobert

Pour la première fois depuis l'incident avec le Français Rudy Gobert, l'ailier des Timberwolves Kyle Anderson s'est expliqué devant les journalistes. Le joueur de 29 ans a expliqué que l'affaire était close et affirmé ne pas avoir saisi tout l'emballement médiatique.

L'image a fait le tour du monde. Dimanche lors de l'affiche de NBA entre les Timberwolves et les Pelicans, Rudy Gobert s'était distingué - dans le mauvais sens du terme - en adressant un coup à la poitrine de son coéquipier Kyle Anderson lors d'un temps mort. Un coup de sang qui avait valu à l'international français une suspension de la part de son club, qui l'avait tenu à l'écart pour le match de barrage contre les Lakers mardi soir. Quelques heures après l'incident, le pivot tricolore s'était excusé "auprès des fans, de l'organisation et de Kyle, qui est quelqu'un que j'aime vraiment".

"Nous sommes passés à autre chose" explique Anderson

Après la rencontre face à LeBron James et sa bande - perdu 108-102 après prolongation- Anderson a réagi publiquement pour la première fois après cette altercation. "Nous avons définitivement résolu le problème", a-t-il expliqué aux journalistes. "Cela arrive tout le temps dans le sport. J'ai l'impression que les gens agissent comme s'ils n'avaient jamais vu cela auparavant. Nous sommes des hommes adultes. Nous sommes capables de mettre tout cela derrière nous. Nous voulons tous les deux gagner. Nous en avons parlé ce soir-là et le simple fait de voir comment tout se passe est un peu déplorable, honnêtement. Nous sommes coéquipiers. Je ne veux pas que ce soit un truc Kyle contre Rudy. Ce n'est jamais le cas. J'ai toujours obtenu le soutien de mes coéquipiers et nous sommes passés à autre chose."

Sur le plan sportif, Minnesota aura de son côté une dernière chance de rejoindre les play-offs vendredi, face à la Nouvelle-Orléans ou à Oklahoma, qui s'affrontent ce mercredi.