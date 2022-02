NBA: le troll de LeBron James sur James Harden, choisi en dernier pour le All Star Game

Capitaines pour le All Star Game, LeBron James et Kevin Durant ont choisi les joueurs de leur équipe jeudi avec un échange d’anthologie au sujet de James Harden, choisi en dernier quelques heures après son transfert pour Philadelphie.

La composition des équipes pour le All Star Game, jeudi, a donné lieu à une scène qui restera mythique. Nommés capitaine de chaque équipe comme l’année dernière, LeBron James et Kevin Durant ont procédé aux choix des joueurs pour le match du 20 février prochain. Premier aux votes, la star des Los Angeles Lakers a eu le privilège de débuter et s’est évidemment composé une équipe monstrueuse avec Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry et DeMar DeRozan. Blessé et forfait pour le match, Durant a tout même pu choisir Joel Embiid, Ja Morant, Jayson Tatum, Trae Young et Andrew Wiggins.

Mais c’est surtout le choix des remplaçants qui a donné lieu au meilleur moment. James Harden, fraichement transféré de Brooklyn à Philadelphie jeudi soir, a été sélectionné en dernier par LeBron James, qui avait poussé Durant à un choix cornélien quelques secondes plus tôt: opter pour le Français Rudy Gobert ou pour Harden, qui était encore son équipier chez les Nets quelques heures plus tôt.

Tout en gardant son sérieux, Durant a alors préféré le pivot français en expliquant très sérieusement la raison. "J’ai vraiment besoin de taille et de défense intérieure, surtout vu le niveau de Giannis et LeBron cette année, a-t-il expliqué. J’ai besoin de quelqu’un pour contrer ça, alors je prends Rudy Gobert."

"Harden est blessé?"

Un argumentaire qui a fait exploser de rire LeBron James, obligé de cacher son visage derrière son petit paperboard. Durant et Harden ont très peu joué ensemble lors l’unique saison de "The Beard" chez les Nets. Avec Kyrie Ivring, ils devaient former un trio magique. Mais le "Big 3" n’a été formé que par intermittence en deuxième partie de saison dernière et lors de la première partie de l'actuelle en raison de blessures et du choix d’Irving de ne pas se faire vacciner, qui l’interdit de jouer à New York.

Et la volonté affichée par l’entourage d’Harden de quitter Brooklyn ces dernières semaines a créé une grande distance avec son ancien coéquipier. Et cela a beaucoup amusé LeBron James, finalement "contraint" d’opter pour Harden en dernier choix. Non sans s'amuser de la situation. "James Harden il n’a pas joué récemment, il est blessé?", a-t-il interrogé de manière ironique alors que l’arrière ou meneur a manqué quelques matchs. "Il vient d’être transféré donc il est plus blessé maintenant!", lui a répondu dans un fou rire, Charles Barkley, ancienne légende des Phoenix Suns, en plateau.