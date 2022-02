NBA: un joueur commande son McDo en pleine conférence de presse

Anthony Edwards a surpris tout son monde après la victoire de Minnesota sur le parquet de Détroit (128-117) en NBA. La star des Timberwolves a retardé sa conférence de presse pour commander tranquillement son repas par téléphone.

Chacun ses priorités. Entre répondre aux questions des journalistes et le McDo, Anthony Edwards a choisi. Après la belle victoire de Minnesota contre Détroit dans la nuit de jeudi à vendredi (128-117), l’arrière des Timberwolves a provoqué les sourires des fans de NBA par une désinvolture surprenante.

Au moment de son arrivée en conférence de presse d’après-match, le numéro 1 de la draft en 2020 a demandé aux reporters présents en visio d’attendre un peu avant de commencer afin qu’il puisse commander à manger.

"Comme il n’y a pas de questions je vais passer commande, a lancé Antony Edwards avec le sourire. Je vais commander chez McDonald's."

Edwards meilleur marqueur du match

Histoire d’en rajouter une couche en se moquant gentiment de ses interlocuteurs, Anthony Edwards n’a pas précisé quel menu il avait commandé.

"Il a dit aucune question", s’est amusé un journaliste avant de voir le basketteur enchaîner d’un "attendez encore un peu je vais prendre un McChicken" et de choisir sa boisson. Après quelques instants de patience, et toujours dans la bonne humeur, Anthony Edwards s’est ensuite prêté sans problème à ses obligations médiatiques et la séquence a forcément fait le tour des réseaux sociaux en devenant virale.

En même temps, c’est plus simple quand on vient de finir meilleur marqueur du match avec 25 points et que l’on a replacé sa franchise en bonne position en vue des play-offs. Septième à l’Ouest après 52 rencontres, Minnesota peut compter sur Anthony Edwards en pleine forme. Et très attentif à son alimentation.