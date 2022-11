NBA: le tweet polémique de Kanye West avec une photo de Kyrie Irving, épinglé pour avoir promu un film antisémite

En pleine controverse pour de récents propos antisémites, Kanye West a publié la photo de Kyrie Irving, lui-même plongé dans une polémique pour avoir fait la promotion d'un film antisémite sur les réseaux sociaux.

Un soutien ou un mea culpa implicite? Pour son retour sur Twitter après une suspension purgée pour avoir publié un message antisémite, Kanye West a tweeté ce jeudi - sans le moindre texte - la photo du basketteur américain Kyrie Irving. Ce dernier a tout juste reconnu que la promotion d'un film à teneur antisémite sur ses réseaux sociaux avait eu un "impact négatif" sur la communauté juive, ce qui l'a conduit à promettre de faire un don de 500.000 dollars à des associations œuvrant pour l'éradication de la haine et de l'intolérance.

Irving traité d'idiot par O'Neal

Déjà très controversé dans le monde du sport pour de nombreuses prises de position complotistes, notamment sur le Covid-19 ou par rapport à la théorie de la Terre plate, Kyrie Irving avait déclenché une vive polémique en relayant une affiche du film Hebrews to Negroes: Wake Up Black America et d'un lien vers le site d'Amazon pour le louer ou l'acheter. Réalisé en 2018 par Ronald Dalton, Jr, le documentaire est adapté d'un livre éponyme datant de 2015, dans lequel il est écrit par exemple que "de nombreux juifs célèbres de haut rang" ont "admis" avoir "adoré Satan ou Lucifer".

"Je suis conscient de l'impact négatif de mon message sur la communauté juive et j'en prends la responsabilité, a finalement réagi Kyrie Irving. Je ne crois pas que tout ce qui a été dit dans le film était vrai ou reflète ma morale et mes principes". Après avoir initialement défendu son droit de poster ce lien, lors d'une conférence de presse houleuse, le joueur a finalement retiré sa publication et ajouté: "Je ne voulais pas faire de mal à un groupe, une race ou une religion, je souhaite seulement être un phare de vérité et de lumière".

Le propriétaire des Brooklyn Nets, Joe Tsai, avait déploré la publication en question, se disant "déçu que Kyrie semble soutenir un film basé sur un livre rempli de désinformation à caractère antisémite". Par la suite, d'anciennes stars se sont jointes au concert de critiques, Shaquille O'Neal, traitant Irving d'"idiot" et Charles Barkley s'insurgeant que la NBA ne l'ait pas suspendu. Pas plus que les Nets, la ligue n'a en effet dit si Irving ferait l'objet de mesures disciplinaires. Elle s'est contentée de condamner l'antisémitisme, sans jamais nommer la star de Brooklyn.

Kanye West isolé après des propos antisémites

Quant à Kanye West, la récente publication d'un message antisémite sur son compte Twitter lui a valu une suspension de son compte et la perte de plusieurs contrats de sponsoring (notamment Adidas et Gap). Le rappeur, qui dit souffrir de troubles bipolaires, avait notamment écrit qu'il allait s'attaquer aux juifs dans une publication depuis supprimée par Twitter car enfreignant ses règles.

Avant cela, le rappeur était apparu début octobre portant un t-shirt barré du slogan "White Lives Matter" lors d'un défilé de mode à Paris. Ce slogan, utilisé par l'extrême droite américaine, détourne le nom du mouvement "Black Lives Matter", qui milite contre le racisme envers les Afro-Américains.