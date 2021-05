NBA: les Grizzlies écartent les Warriors et avancent en play-offs

Surpris par les Memphis Grizzlies dans le dernier match de play-in de la Conférence Ouest, les Golden State Warriors ont été écartés de la course aux play-offs.

Memphis, porté par le jeune et talentueux Ja Morant, a créé la surprise en s'imposant à Golden State (117-112 a.p.), dans le dernier match de barrage de la conférence Ouest, et jouera le 1er tour des play-offs contre Utah, tête de série n°1.

La première rencontre de cette série aura lieu dimanche à Salt Lake City. Eu égard à son bilan, le meilleur de la saison régulière dans le sillage de Donovan Mitchell et Rudy Gobert, le Jazz est clairement favori. Mais il devra se méfier de la combativité de Grizzlies qui vendront cher leur peau et qui comptent en leurs rangs un futur grand, en Morant.

L'arrière, désigné meilleur rookie de la saison passée, s'est mué en leader de la franchise du Tennessee cette saison. Et cela s'est vérifié de façon impressionnante sur le parquet du Chase Center à San Francisco. Il a inscrit 35 points (6 passes, 6 rbds) dont deux paniers près du cercle dans les dernières secondes de la prolongation au nez et à la barbe de Stephen Curry, qui ne pouvait vraiment s'y opposer, bloqué par cinq fautes.

"On s'est battu toute la saison pour la qualification. Ces tirs, je veux les prendre, c'est mon jeu, j'aime cette pression", a commenté le héros de la soirée.

Golden State espère renouer avec les sommets la saison prochaine

S'ils ont été poussés en "overtime" par des Warriors courageux dans un mauvais soir, les Grizzlies ont constamment été en tête dans ce match, leur avance ayant même culminé à 17 unités en fin de deuxième quart-temps, et ont mérité de valider leur ticket.

En face, Curry a été le seul à surnager côté Warriors, inscrivant 39 points, mais avec une réussite médiocre (13/28 aux tirs) et en commettant 7 pertes de balles. Preuve que la défense acharnée de Memphis a payé.

La saison s'arrête donc là pour Golden State, qui peut en être frustré, puisqu'à 58 secondes près, et un shoot desespéré mais dedans de LeBron James, les a privés d'un succès chez les Lakers qui les eut qualifiés. Au lieu de quoi ils devront regarder vers la saison prochaine, en espérant que l'autre star de l'équipe Klay Thompson soit remis de sa rupture au tendon d'Achille, pour espérer renouer avec les sommets.

En attendant on connait les huit duels du 1er tour des play-offs qui débutent ce samedi. A l'Est: Philadelphie-Washington, Brooklyn-Boston, Milwaukee-Miami, New York-Atlanta. A l'Ouest, Utah-Memphis, Phoenix-Lakers, Denver-Portland, Clippers-Dallas.