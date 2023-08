NBA: les images de Parker avec la veste orange du Hall of Fame, avant son intronisation officielle

Dans la nuit de vendredi à samedi, Tony Parker s'est vu remettre la veste orange et a passé la bague d'entrant au Hall of Fame de la NBA, le panthéon du basket nord-américain. Son intronisation officielle ainsi que son discours auront lieu samedi soir à Springfield.

Une belle répétition avant l'entrée dans la cour des (très) grands. Vendredi soir à Uncasville, dans le Connecticut, Tony Parker a connu ses premiers frissons en tant que prochain Hall of Famer de la NBA. Avant son intronisation officielle et son discours, qui auront lieu à Springfield (Massachusetts) samedi soir, l'ancien meneur de jeu a eu l'honneur de revêtir la tenue orange que seuls les plus grands de l'histoire de la ligue nord-américaine ont déjà porté.

Parker, bien accompagné, revêt la veste orange du Hall of Fame

Pour cette cérémonie, "TP" était accompagné de ses amis Boris Diaw et Ronny Turiaf, qui lui ont glissé les bras dans la veste iconique, avant que ses frères TJ et Pierre ne lui passent la bague au doigt, autre symbole de cette entrée au panthéon du basket. Parker n'était, par ailleurs, pas le seul à être célébré puisqu'il était accompagné de son coach Gregg Popovich mais aussi de Dirk Nowitzki, Pau Gasol et du triple champion NBA avec le Miami Heat, Dwyane Wade.

Un moment "irréel"

Peu après, en conférence de presse, Tony Parker a livré son émotion de devenir - dans moins de 24 heures - le premier Français à faire son entrée au Hall of Fame. "Cela me paraît irréel pour être honnête. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un comme moi pourrait vivre cela. Les deux dernières semaines ont été incroyables, à travailler sur mon discours en réalisant enfin tout ce que j'ai pu accomplir durant ma carrière avec les Spurs. Ca a été très spécial. Partager ce moment avec ma famille, mes amis. Il y a beaucoup de Français en ville en ce moment, je suis désolé pour cette 'mafia française'... Nous avons célébré cette incroyable aventure. Je me sens très reconnaissant et beaucoup de personnes m'ont aidé tout au long de ma carrière, donc maintenant j'ai envie d'en profiter."

Samedi soir, le quadruple champion NBA sera intronisé par ses deux anciens coéquipiers à San Antonio, Manu Ginobili et Tim Duncan.