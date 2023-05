NBA: les Lakers s’offrent la première manche face à Golden State

Les Los Angeles Lakers ont frappé fort en s’imposant sur le parquet de Golden State (117-112), mardi soir (ce mercredi matin en France) lors du premier match de la demi-finale de conférence Ouest de NBA.

Le choc a démarré fort. Les Los Angeles Lakers se sont imposés sur le terrain des Golden State Warriors (117-112), mardi soir (mercredi matin en France) lors du premier match de la demi-finale de la conférence Ouest. Ils prennent donc l'avantage du terrain d'entrée.

Les deux monstres californiens ont engagé un long bras de fer tout au long de la rencontre, sans jamais vraiment se décoller. Portés par un grand Anthony Davis (30 points, 23 rebonds) et leur superstar LeBron James (22 points, 11 rebonds), les Lakers ont tout de même réussi à creuser l'écart dans le troisième quart-temps en s'offrant jusqu'à dix points d'avance (86-76). Ils n'ont alors plus jamais été menés. Les Warriors ont pourtant bien cru arracher la décision avant le gong quand Stephen Curry a égalisé (112-112) à 1'30'' sur l'un de ses six tirs à trois points réussis.

Les Lakers, passés par le play-in après leur 7e place en saison régulière, ont aussitôt repris l'avantage et tenu le coup en provoquant les échecs adverses à trois points (Curry, Poole). Avec un Klay Thompson un cran en-dessous à trois points (6/16 mais 25 points tout de même), les Warriors, champions en titre, sont déjà au pied du mur.

Ils ont de nouveau rendez-vous jeudi soir dans leur salle pour tenter d'égaliser dans cette série qui a démarré fort.