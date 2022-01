NBA: non vacciné, Irving devrait enfin débuter sa saison avec Brooklyn mercredi

Selon The Athletic, le meneur star de NBA Kyrie Irving, toujours pas vacciné, effectuera ses grands débuts sous le maillot des Brooklyn Nets cette saison dans le cadre d’un déplacement de la franchise new-yorkaise sur le parquet des Pacers d’Indiana, mercredi.

Le meneur des Brooklyn Nets Kyrie Irving, autorisé à faire son retour sur les parquets après avoir été écarté en raison de son refus de se faire vacciner contre le Covid-19, effectuera ses débuts cette saison face aux Indiana Pacers mercredi, rapporte The Athletic. La franchise de New York a autorisé son joueur à disputer les matchs à l’extérieur pour pallier les nombreux forfaits dus à la pandémie.

La star de la franchise, qui refuse toujours de se faire vacciner, reste interdite de participer aux matchs à domicile, conformément aux règles sanitaires en vigueur dans l'Etat de New York. Irving n'a pas joué de la saison, manquant ainsi les 35 premiers matchs, sa franchise ayant indiqué en octobre qu'elle ne souhaitait pas faire appel à lui tant qu'il ne serait pas éligible pour toutes les rencontres. Les Nets ont pourtant changé d'avis il y a quelques jours, déclarant qu'un retour d'Irving était envisageable pour les déplacements à l'extérieur.

Irving: "C'est ici qu'est ma place"

Irving s'est dit reconnaissant mercredi dernier de reprendre l'entraînement et a confié sa hâte de retrouver la NBA. Le Big 3 local pourrait même être réuni contre les Pacers. La triplette Durant-Harden-Irving, qui n'a été que très peu observée ensemble sur les parquets depuis le recrutement XXL des Nets la saison dernière, devrait être alignée à cette occasion, et Irving apparaître aux côtés de Kevin Durant et James Harden pour la première fois depuis un sacré bout de temps.

Irving, qui a entretenu sa forme en jouant des matchs de préparation et en s'entraînant en solo, a reconnu que les parquets lui avaient "manqué", en s'adressant pour la première fois à la presse depuis le premier camp d'entraînement de la pré-saison la semaine passée. "C'est ici qu'est ma place, c'est pour être ici que j'ai travaillé toute ma vie, donc c'était comme faire du vélo ou être de nouveau au premier jour d'école, (...) ça m'a manqué", a-t-il déclaré. L'entraîneur des Nets Steve Nash a jugé de son côté qu'Irving avait "l'air en forme" pour un joueur qui n'a pas joué de la saison.