NBA: la colère de Draymond Green après le report de Denver-Golden State

Denver étant dans l'incapacité de présenter huit joueurs aptes, en raison notamment du Covid-19, la NBA a reporté le match des Nuggets prévu face aux Golden State Warriors ce jeudi soir. Une décision qui ne passe pas pour Draymond Green, l'ailier fort des Warriors.

Un report qui ne passe pas pour tout le monde. Alors que la NBA a décidé de reporter l'affiche entre les Denver Nuggets et les Golden State Warriors, initialement prévue dans la nuit de jeudi à vendredi, Draymond Green, l'ailier fort des Warriors, n'a pas compris cette décision, sachant que la même rencontre avait été maintenue mardi soir, malgré des cas de Covid chez les leaders de la conférence Ouest.

"Comment pouvez-vous continuer à annuler des matchs alors que des règles ont été mises en place pour empêcher que cela ne se produise? N'est-ce pas un avantage pour les autres équipes ? Les gars que nous n'avions pas à cause du protocole n'ont joué aucun rôle dans la défaite de mardi ? Choisissez un côté, mais ne soyez pas à cheval sur la barrière, a lancé Green, dans une série de messages publiés sur Twitter à l'adresse de la ligue.

Golden State dans une situation identique il y a deux jours

Déjà diminuée par les blessures (Monte Morris, Aaron Gordon, Austin Rivers, Vlatko Cancar, Jamal Murray, Michael Porter Jr et PJ Dozier), l'équipe de Mickael Malone compte plusieurs joueurs et membres du staff en quarantaine à cause du Covid, ce qui a entraîné le report de l'un des quatre matchs de la soirée. Pourtant, la NBA avait décidé de maintenir cette même affiche, disputée dans la nuit de mardi et mercredi, alors que plusieurs joueurs des Warriors, y compris Draymond Green, étaient absents pour cause de Covid.

"Lorsque la date du report sera actée, nous devrons les jouer avec leur équipe revenue au complet... Mais ils ont réussi à nous soutirer la victoire (89-86) alors que notre équipe était diminuée il y a seulement deux jours?", s'est-il indigné. Il s'agit du 11e match reporté à cause du coronavirus depuis le début de la saison en NBA. Mercredi, le report du match entre San Antonio et Miami avait déjà fait réagir Trae Young, le meneur d'Atlanta, dont l'équipe, également décimée par les cas de Covid, avait pourtant dû jouer face à Chicago.