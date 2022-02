NBA: "Où Bronny ira, c'est là que j'irai", LeBron James veut jouer sa dernière saison avec son fils

Dans un entretien à The Athletic en marge du All-Star Game en NBA, LeBron James (37 ans) a clairement indiqué vouloir terminer sa carrière dans la même équipe que son fils Bronny, qui pourra être drafté en 2024.

Le topo est assez simple: si une franchise, même modeste, veut avoir le privilège d'être la dernière équipe du grand LeBron James en NBA, il lui suffira de recruter son fils Bronny. Alors que le joueur des Lakers va sur ses 38 ans, et se rapproche donc de la retraite, ce dernier a clairement indiqué, dans un entretien à The Athletic, vouloir jouer avec son fiston de 17 ans, qui évolue actuellement au lycée Sierra Canyon de Los Angeles et pourra être drafté en 2024.

"Je jouerai ma dernière année avec mon fils, a confié LeBron James en marge du All-Star Game. Où Bronny ira, c'est là que j'irai. Je ferai tout ce qu'il faut pour jouer avec mon fils pendant un an. A ce moment-là, ce ne sera plus une question d'argent." En clair: LeBron - dont le contrat avec les Lakers prendra fin en 2023 - sera prêt à accepter le salaire minimum, tel un vulgaire rookie, pour faciliter l'opération.

Un retour à Cleveland? "La porte n'est pas fermée"

Par ailleurs, le quadruple champion NBA n'a pas écarté l'idée d'un retour aux Cleveland Cavaliers, et donc à un troisième passage dans la franchise de l'Ohio (après 2003-2010 et 2014-2018) dont il est originaire.

"La porte n'est pas fermée à ce sujet, a-t-il indiqué, toujours auprès de The Athletic. Je ne dis pas que je vais revenir et rejouer ici, mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce que mon avenir me réserve."