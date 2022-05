NBA: Phoenix, dernier finaliste, prend aussi la porte

Après Milwaukee, champion en titre, Phoenix - dernier finaliste de NBA - s'est fait éliminer en demi-finale de conférence Ouest, dimanche en perdant le match 7 face à Dallas (123-90).

Le champion NBA en titre et le dernier finaliste prennent la porte. Après l'élimination de Milwaukee - sacré en 2021 - Phoenix s'est aussi fait éliminer en demi-finale de conférence face à Dallas. La surprise est plus grosse encore, compte tenu du fait que Dallas restait sur neuf défaites à Phoenix. Mais les Mavs ont concassé les Suns (123-90), passés complètement à côté de ce 7e match décisif, comme tétanisés par l'enjeu.

Pire match de la saison pour les Suns

La meilleure équipe de saison régulière, celle que beaucoup pensaient être la plus armée collectivement pour le titre, une des plus solides aussi mentalement, a tout simplement joué son pire match au pire moment. Et en face, Luka Doncic a été exceptionnel (35 pts, à 12/19, 10 rbds) pour le plus grand rendez-vous de sa jeune carrière en play-offs, qui en appelle forcément d'autres à 23 ans.

Le prodige slovène comptait 27 points à la pause, autant... que les Suns, alors menés de 30 unités (57-27), faisant de lui le premier joueur en 25 ans à égaler ou dépasser à lui seul le total de points d'une équipe adverse sur une période, dans un match de play-offs.

Pendant ce temps, symboles de la débâcle de Phoenix, Devin Booker et Chris Paul ont eux été incapables de marquer un panier durant ces 24 premières minutes, sinon sur lancers francs. Ils ont fini avec 11 et 10 points. Egalement portés par Spencer Dinwiddie (30 pts, à 11/15), sur un nuage en sortie de banc, et Jalen Brunson (24 pts) les Mavs ont shooté à 58,7% de réussite et compté jusqu'à 46 points d'avance.

Ils défieront les Warriors de Stephen Curry et Kay Thompson, pour tenter de renouer avec la finale, onze ans après leur sacre obtenu contre Miami.