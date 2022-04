NBA: Pippen se confie sur sa relation tumultueuse avec Michael Jordan

Scottie Pippen, sextuple champion NBA avec les Chicago Bulls en compagnie de Michael Jordan, était l’invité exceptionnel du "7/7", la quotidienne Twitch de RMC Sport, ce jeudi. L’ailier américain est notamment revenu sur sa relation particulière avec MJ.

"Le livre dit beaucoup sur notre relation et sur la manière dont ça se passait entre nous. Ça dit aussi qui on était lui et moi." Invité exceptionnel du "7/7", la quotidienne Twitch de RMC Sport, à l’occasion de la sortie de son livre ‘Unguarded’, Scottie Pippen s’est une nouvelle fois attardé sur ses rapports très tendus avec Michael Jordan. Alors qu’ils ont remporté six titres NBA ensemble avec les Chicago Bulls (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998), les deux hommes ont toujours eu une relation très particulière.

"On s’en fichait de savoir comment on était hors du terrain, tout ce qui nous importait était de gagner"

Dans le “7/7”, Pippen a notamment assuré que rien n’avait pu faire évoluer leur relation dans le bon sens, pas même l’épopée vécue sous le maillot de Team USA lors des Jeux olympiques de Barcelone, en 1992. "Je ne dirais pas vraiment que ça l’a changé. Ça ne nous a pas rapprochés. Mais on s’est toujours donné à fond et ont a mis ça de côté pour donner le meilleur sur le terrain. On pouvait travailler ensemble. On s’en fichait de savoir comment on était hors du terrain, tout ce qui nous importait était de gagner."

Au moment de la sortie de la série 'The last dance', qui a eu un succès retentissant sur Netflix en 2020, Pippen s’était montré très critique envers Jordan. L’ailier reprochait notamment à son ancien coéquipier d’avoir trop tiré la couverture à lui. "The Last Dance était davantage sur Michael Jordan que sur les Bulls. C’était son histoire. Ce livre, c’est la mienne", écrivait d’ailleurs Pippen sur son compte Instagram en juin dernier.