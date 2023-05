NBA: pourquoi le match 7 entre Boston et Miami peut entrer dans la légende

Dans un TD Garden qui devrait rugir très fort ce mardi (2h30), Boston va tenter de conclure une série totalement dingue face au Heat de Miami. En jeu : le deuxième ticket pour les Finales NBA face à des Nuggets déjà qualifiés depuis le 23 mai. La franchise du Massachussetts revient de loin. De nulle part même. Les Celtics étaient menés 3-0 et au bord du précipice. Les voici désormais au pied d’un dernier sommet qu’aucune équipe NBA n’a réussi à gravir dans l’histoire.

Il aura fallu une claquette rebond au buzzer pour que l’histoire se répète. Dans une fin de match épique au Kaseya Center ce dimanche, Boston est parvenu à arracher un match 7 sur le parquet du Heat de Miami (103-104). Derrick White a enfilé le costume du héros providentiel même s’il y a eu un petit moment de doute pour Jayson Tatum, avant que le panier soit accordé (pour 0.1 seconde). "C’étaient les dix secondes les plus longues jamais vues, il fallait attendre de savoir si c’était bon ou pas. Je n’y croyais pas. C’était juste un truc de fou." Juste avant la sirène, l’ancien joueur des Spurs a bien touché la balle et permis à son équipe d’empocher un 3e succès match de rang.

150 précédents, aucun renversement

Quoi qu’il advienne, l’exploit du grandissime favori de cette finale de Conférence Est – et totalement absent durant les trois premiers matches – est déjà inscrit dans les livres d’Histoire. Seules trois franchises ont déjà réalisé un retour à 3-3 en ayant été menées 3-0 : les New York Knicks en 1951 (face aux Royals de Rochester, finales NBA), les Denver Nuggets en 1994 (contre le Jazz d’Utah, 1er tour conférence Ouest), et les Portland Trail Blazers en 2003 (devant Dallas, demi-finale Conférence Ouest). Elles avaient toutes les trois finalement échoué juste avant l’apothéose, juste avant le "reverse sweep" (le coup de balai inversé), avant la quatrième victoire libératrice.

Dans l’histoire des autres sports américains disputés en séries (hockey, baseball), ces renversements sont rarissimes : quatre fois au hockey, une seule au baseball (les Yankees de New York avaient été éliminés 4-3 par… les Red Sox de Boston en 2004). En NBA, le zéro pointé est toujours d’actualité. 150 fois, une équipe a mené 3-0. Et elle a toujours fini par s’imposer en 4, 5, 6 ou 7 matchs.

Dans ces 150 cas, il y a une écrasante majorité de sweeps 4-0 (92) ou de qualifications en 5 matchs (44). Boston revient de nulle part, a clairement le momentum et aura surtout un avantage de poids par rapport à ses trois devancières. Les Bostoniens joueront devant leur public du TD Garden. Atout maître du côté de la franchise la plus titrée de NBA (à égalité avec les Lakers, 17 titres) pour – enfin – faire tomber cette statistique !