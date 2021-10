NBA: première victoire pour les Lakers, Golden State et Charlotte toujours invaincus

Après deux défaites inaugurales, les Lakers de LeBron James ont enfin lancé leur saison dans la nuit de dimanche à lundi face à Memphis. De leur côté, Golden State et Charlotte continuent leur sans-faute.

Les Los Angeles Lakers, portés par le vétéran Carmelo Anthony, ont obtenu leur première victoire de la saison en s'imposant à domicile face à Memphis (121-118) dimanche, les Golden State Warriors et les Hornets décrochant de leur côté une 3e victoire en autant de matches.

Avec 28 points et six tirs réussis sur huit à 3 points, Anthony a bien pris le relais d'un LeBron James maladroit (19 points à 7 sur 19) pour épauler Anthony Davis (22 points, huit rebonds) et offrir enfin une victoire aux Lakers, qui avaient entamé leur saison par deux revers. Sans compter l'altercation en plein match, il y a deux jours, entre Davis et Dwight Howard qui avait, déjà, placé le club californien au bord de la crise.

Charlotte et Golden State enchaînent, Boston lance sa saison

À Brooklyn, les Nets d'un Kevin Durant un peu isolé (38 points) se sont inclinés pour leur premier match à domicile face aux Hornets de Charlotte (111-95), toujours invaincus après trois rencontres, comme les Golden State Warriors de Stephen Curry (27 points, 10 passes décisives), qui sont allés l'emporter à Sacramento (119-107).



À noter également, la première défaite des New York Knicks, surpris à domicile par le Magic d'Orlando (110-104), la première victoire des Celtics de Boston à Houston (107-97), et la victoire des Sixers de Philadelphie à Oklahoma City (115-103).