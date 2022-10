NBA: quatre défaites d’entrée, derniers au classement… le début de saison des Lakers vire au fiasco

Les Lakers se sont à nouveau inclinés sur le parquet de Denver, la nuit dernière en NBA (110-99). Un quatrième revers en quatre matchs pour les coéquipiers de LeBron James, qui traversent un début de saison cauchemardesque.

C’est la crise aux Lakers. Les joueurs de Los Angeles ont à nouveau chuté sur le parquet de Denver, la nuit dernière en NBA (110-99). Il s’agit de leur quatrième défaite en quatre matchs depuis la reprise. Dans l’antre des Nuggets, les joueurs de Rob Pelinka ont été surclassés par les partenaires du double MVP Nikola Jokic (31 points, 13 rebonds).

Privée de Russell Westbrook, touché à la cuisse, la franchise californienne n’a pas réussi à éviter une déconvenue supplémentaire au Pepsi Center, malgré le double double d’Anthony Davies (22 points, 14 rebonds) et les 19 points de LeBron James, auteur de plusieurs pertes de balle.

LeBron James n’avait plus vécu ça depuis dix-neuf ans

Après avoir cédé chez Golden State (123-109), face aux Clippers (97-103) et contre Portland (104-106), les Lakers courent toujours après leur première victoire. Leur début de saison 2022-2023 est en train de virer au fiasco. Les champions 2020 occupent la dernière place de la Conférence Ouest et affichent le deuxième plus mauvais bilan de la NBA, derrière le Magic d’Orlando (cinq défaites).

Une situation particulièrement difficile à vivre pour LeBron James. Le King n’avait plus démarré par quatre défaites consécutives depuis sa saison rookie, il y a dix-neuf ans, lorsqu’il débutait son aventure à Cleveland. Dans leur histoire, les Lakers, qui tenteront de relever la tête à Minnesota dans la nuit de vendredi à samedi (2h), ont déjà vécu à quatre reprises une telle situation. A chaque fois, ils n’ont pas atteint les playoffs…