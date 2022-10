Basket: la NBA va diffuser les matchs de Victor Wembanyma avec les Metropolitans 92

L'opération séduction a visiblement fait son effet. La NBA a conclu un accord avec la LNB pour diffuser les matchs du phénomène Victor Wembanyama, auquel on promet la première place de la Draft 2023.

Selon les informations de RMC Sport, la NBA va prochainement diffuser les matchs des Metropolitans 92, le club de Boulogne-Levallois où évolue le phénomène Victor Wembanyama (18 ans), annoncé comme le futur choix n°1 de la Draft. Ces matchs seront donc accessibles sur la plateforme NBA League Pass et commentés en anglais. Pour ce faire, la NBA va payer des droits à la LNB.

Les négociations vont même plus loin pour la Betclic Elite. Puisque la NBA achète également les droits de la Leaders Cup, des play-offs et des highlights du championnat français.

Une tournée promotionnelle réussie

Attendu comme le n°1 de la Draft 2023, Victor Wembanyama (2,21m sous le cercle) a bluffé l’Amérique du basket à l’occasion d’une tournée promotionnelle aux Etats-Unis avec les Metropolitans, qui avait pour but de confirmer son talent et de nourrir les attentes des représentants des 30 franchises NBA, venus par centaines assister à ses exploits. Extrêmement à l’aise dans son basket, Victor Wembanyama a réalisé à titre individuel une véritable démonstration de force, porté par l’insolence de son talent protéiforme et la fraîcheur de son jeune âge, imperméable à la pression qui pouvait l’entourer dans un contexte si particulier.

"Un extra-terrestre" selon King James

Le Français a réalisé des performances de haute volée (36 points de moyenne en trois matches) devant les observateurs massés dans les gradins pour observer celui que LeBron James a qualifié d’extra-terrestre. "Tout le monde utilise ce terme de ‘licorne’ (pour désigner des joueurs au talent unique dotés d'un physique hors norme, à la fois polyvalents et agiles) ces derniers temps. Il y en a eu pas mal ces dernières années, mais lui c'est plutôt un extra-terrestre", a déclaré James. "Personne n'a jamais vu quelqu'un comme ça. Être aussi grand tout en étant aussi fluide et gracieux sur le terrain. C'est un talent générationnel."