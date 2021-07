NBA: transfert fracassant attendu avec Westbrook chez les Lakers

Coup de tonnerre en NBA, avant la traditionnelle Draft: selon ESPN et The Athletic, Russell Westbrook est tout proche de rejoindre les Los Angeles Lakers de LeBron James.

Un trio d'enfer californien face à un trident de feu new-yorkais: une hypothétique finale de playoffs entre les Lakers et les Nets qui a de quoi faire saliver. Car la bombe de la soirée en NBA concerne l'arrivée possible de Russell Westbrook en provenance de Washington, dans un deal XXL.

Selon ESPN et The Athletic, la franchise de Los Angeles et les Wizards seraient entrés en négociation pour faire bouger le meneur de 32 ans, qui pourrait donc rejoindre LeBron James et Anthony Davies. Une sérieuse concurrence pour le trio de Brooklyn Kevin Durant-Kyrie Irving-James Harden.

Un signal envoyé à Beal?

L'opération n'est pas encore réglée mais qui pourrait voir Kyle Kuzma, Montrezl Harrell et Kentavious Caldwell-Pope faire le chemin inverse vers Washington, qui récupèrerait en plus d'un pick de Draft.

Si l'opération a du sens - et du prestige - pour les Lakers, vexés de leur élimination dès le premier tour des playoffs par les Suns et qui s'offriraient donc une star de plus pour lancer une nouvelle mission bague, quel intérêt pour les Wizards? Cela pourrait fortement ressembler à un signal adressé à Bradley Beal, donc le nom circulait ces derniers jours du côté des Warriors. Le joueur pourrait en profiter pour prendre un contrat max et sa franchise pour essayer de l'entourer du mieux possible.