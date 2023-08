NBA: un ancien community manager dénonce les conditions de travail indignes avec le compte officiel de la Ligue

Un ancien community manager de la NBA a dénoncé les conditions de travail au sein de la Ligue de basket américaine en utilisant ses comptes officiels. Il en a profité pour glisser un énorme tacle à Adam Silver, son ancien patron.

La NBA a beau être l'une des Ligues sportives les plus puissantes et reconnues dans le monde, elle n'échappe pas aux critiques et aux affaires. La Ligue de basket américaine en a fait l'amère expérience dernièrement, en étant visé par un ancien community manager. Ce dernier a utilisé le compte officiel de la NBA pour dénoncer les conditions de travail indignes dont il a dû faire face.

"Je suis content d'avoir démissionné"

"Comment puis-je me déconnecter de ce site ? Je n'ai pas travaillé ici depuis des semaines. Quoi qu'il en soit, la NBA surmène ses community managers au détriment de leur santé et de leur vie sociale pour un salaire de moins de 50.000 dollars par an (environ 47.800 euros) après impôts. Je travaillais des journées de 14 heures sans pauses parfois. Bravo à Adam Silver. Nous ne bénéficions pas de l'assurance maladie avant 90 jours de travail. C'est idiot, non ? Je suis content d'avoir démissionné, il n'y a pas besoin d'un travail pour être heureux. Faites un don à des causes liées à la santé mentale", explique le message, supprimé depuis. Ni la NBA, ni son patron Adam Silver ne se sont exprimés à ce sujet.