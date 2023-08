NBA: le calendrier de la saison est tombé, Wembanyama débutera contre Dallas

La NBA dévoile ce jeudi soir son calendrier pour la saison régulière, qui se tiendra du 24 octobre au 14 avril. Victor Wembanyama disputera son premier match avec les San Antonio Spurs dans la nuit du 25 au 26 octobre, face à Dallas et devant son public.

Victor Wembanyama est fixé. La NBA dévoie ce jeudi le calendrier pour la saison à venir, et le rookie pourrait disputer son premier match de championnat avec les San Antonio Spurs dans la nuit du 25 au 26 octobre prochain (3h30) face aux Dallas Mavericks de Luka Doncic, devant son nouveau public. La 78e saison régulière débutera la veille par un duel entre les Denver Nuggets et Los Angeles Lakers, et prendra fin le 14 avril 2024.

Les playoffs seront lancés le 20 avril tandis que le match 1 des Finales NBA aura lieu le 6 juin. Avant cela, cinq matchs seront joués le 25 décembre, comme la tradition l’exige depuis 15 ans: Knicks-Bucks, Heat-Sixers, Lakers-Celtics, Suns-Mavs et Nuggets-Warriors.

Coulibaly commencera face aux Pacers

Peu après, le NBA Paris Game se tiendra le 11 janvier à l’Accor Arena entre les Brooklyn Nets et les Cleveland Cavaliers. Le NBA Mexico City Game est prévu pour le 9 novembre, entre les Atlanta Hawks et le Magic d’Orlando. L’autre Français drafté au premier tour, Bilal Coulibaly, lancera sa saison avec les Washigton Wizards sur le parquet des Indiana Pacers dans la nuit du 25 au 26 octobre.

Une nouveauté marquera cette année, avec un tournoi de mi-saison, la NBA Cup. Il s’étalera du 3 novembre au 9 décembre avec des matchs joués les mardis et vendredis. La phase à élimination directe débutera le 4 décembre et se tiendra à Las Vegas à partir des demi-finales.