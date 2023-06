NBA: une nouvelle convention signée, pas de "lock-out" cette année

La NBA a annoncé avoir signé une nouvelle convention avec les joueurs pour une durée de sept ans, mercredi. Un étape-clé puisqu'un échec des discussions entre la ligue et ses joueurs peut aboutir à un blocage de la compétition.

La NBA et ses joueurs ont annoncé mercredi la signature par les deux parties d'une nouvelle convention collective courant jusqu'à la saison 2029-30 et qui prendra effet dès le mercato d'été. L'accord d'une durée de sept ans, déjà validé en avril, entrera en vigueur samedi, au lendemain de l'ouverture de la "free agency", grand marché des transferts estival.

Pas de lock-out comme en 2011

Chaque camp pourra cependant briser le contrat un an avant son terme, mais devra se déclarer au plus tard le 15 octobre 2028. La NBA a indiqué que la "version longue" du contrat avait bien été finalisée, signée et distribuée.

Ces négociations sont toujours une étape-clé, puisqu'un échec des discussions entre la ligue et ses joueurs peut aboutir à un blocage de la compétition ("lock out"), comme ce fut le cas en 2011. La nouvelle convention prévoit notamment des amendes inédites pour les franchises qui ne respecteraient pas les limites salariales ("salary cap"), et l'instauration d'un tournoi au cours de la saison, similaire aux coupes dans le football.

Les restrictions de l'usage de la marijuana, légale dans plusieurs Etats américains, seront assouplies. Le texte dispose également les règles que les joueurs devront suivre s'ils souhaitent investir dans une entreprise qui commercialise du cannabis, ou organise des paris sportifs.