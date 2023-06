NBA: le beau message de Parker pour Wembanyama

Ancienne légende des Spurs de San Antonio, Tony Parker a félicité Victor Wembanyama, drafté en première position par la franchise du Texas. L'ex-meneur lui a également mis - un peu - la pression.

La folie Wembanyama se poursuit à San Antonio. Drafté en première position par les Spurs jeudi - fait inédit pour un basketteur français - la pépite de 19 ans a été accueillie comme une rockstar à son arrivée à l'aéroport. Après une conférence de presse et ses premiers pas avec le maillot de la franchise du Texas, Wembanyama a acté son forfait pour la prochaine Coupe du monde (25 août-10 septembre) pour se concentrer pleinement sur son baptême du feu en NBA.

En attendant, l'ancien joueur des Metropolitans a reçu les félicitations de Tony Parker, numéro 9 emblématique des Spurs. "Victor, je voulais juste te glisser un rapide message. Juste pour te féliciter, a-t-il confié dans l'émission The Players' Tribune. Je suis vraiment content pour toi, car je sais que tu voulais rejoindre San Antonio. Tu voulais jouer pour les Spurs et ça va se produire. J’espère que tu vas changer le basket pour le meilleur, et que tu sauras répondre à toutes ces attentes."

"C’est à toi de nous ramener un titre"

S'il est content pour le destin de "Wemby", "TP" se veut ambitieux et espère qu'il va "ramener un titre" à la franchise aux cinq banières, qui en attend une nouvelle depuis 2014. L'ancien international tricolore est aussi prêt à tout pour lui venir en aide. "J’habite toujours là-bas, j’ai toujours mes maisons, donc ça serait cool de l’accueillir et de l’aider autant que je peux tandis qu’il s’habitue à San Antonio", a conclu le quadruple champion NBA (2003, 2005, 2007, 2014)

Si Wembanyama a rempli la plupart de ses obligations, le numéro 1 de la draft aura encore beaucoup de choses à faire dans les prochains jours. L'une des plus basiques est de trouver un logement à San Antonio. Il s'envolera ensuite pour Portland dans l'Oregon au siège de Nike, son équipementier. Mercredi, c'est depuis les Etats-Unis que Victor Wembanyama regardera la liste de Vincent Collet pour la Coupe du Monde 2023 fin août. Mais l'une des dates clés du début de l'été sera le vendredi 7 juillet, qui marquera le début de la Summer League NBA à Las Vegas, avec les Spurs qui affronteront Charlotte. Cela pourrait être le premier match officiel de Wembanyama avec San Antonio, car l'intérieur a annoncé sa volonté de jouer quelques matchs estivaux avec sa nouvelle franchise.