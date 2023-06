NBA: une séance de tirs ratés de Wembanyama fait réagir aux Etats-Unis

Drafté en première position par les Spurs de San Antonio le 23 juin, Victor Wembanyama a fait ses premiers pas au AT&T Center avec une séance de shoots qui a beaucoup fait réagir.

Ce qui devait être une simple séance de tirs pour les photographes s'est transformée en moqueries sur les réseaux sociaux. Au lendemain de la draft NBA où il a été le premier choix des Spurs de San Antonio, Victor Wembanyama a été accueilli telle une rockstar par les fans au Texas, avant de faire ses premiers pas au AT&T Center, la salle de la franchise.

Devant les journalistes, le joueur de 2,25m (selon la NBA) a enchaîné les tirs, non sans difficulté. Sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l'ancien pivot des Metropolitans manque plusieurs shoots à deux points et derrière l'arc et n'inscrit "que" deux dunks. Il n'en fallait pas tant pour faire réagir certains suiveurs de la NBA.

Les fans des Rockets s'en amusent

Parmi eux, plusieurs fans des Houston Rockets ont même lancé un hashtag #pray4briktor. "Est-ce que les Spurs ont choisi le mauvais joueur ?" s'interroge de son côté le compte spécialisé Barstool Sports. Après sa série de tirs conclue par un dunk, Wemby a quitté la salle sous les applaudissements.

S'il est critiqué par une frange de suiveurs, l'international français attire les foules. Pour preuve, les chiffres incroyables publiés par la NBA sur les audiences. Avec 128 millions de connectés, la draft 2023 a été la plus regardée de tous les temps sur les réseaux sociaux de la NBA (NBA Social et NBA App). 36 millions étaient sur leurs petits écrans au moment où Victor Wembanyama a été choisi par les Spurs. À la télévision, l'évènement a rassemblé en moyenne 4,93 millions de téléspectateurs sur ESPN et ABC lors du premier tour.