NBA: Vanessa Bryant fera un discours pour l'entrée au Hall of Fame de Kobe

Vanessa Bryant, veuve de Kobe, fera un discours ce samedi lors de la cérémonie d'intronisation de la star des Lakers de Los Angeles au Hall of Fame. Michael Jordan l'accompagnera sur scène, lui qui a été choisi pour introniser celui qu'il considérait comme "un petit frère".

C'est une cérémonie très émouvante qui s'annonce ce samedi, en l'honneur de Kobe Bryant. La légende des Lakers de Los Angeles va être intornisée au Hall of Fame, panthéon du basket. A l'occasion de la soirée, Vanessa Bryant, l'épouse du défunt, effectuera un discours.

Autre légende du basket, Michael Jordan rejoindra Vanessa Bryant sur scène lors de son discours. Les deux légendes ont souvent été comparées et sont considérées comme deux des plus grands basketteurs de tous les temps. L'entrée au Hall of Fame ne peut se faire que plusieurs années après la retraite du joueur, intervenue en 2016 pour Bryant.

Une cérémonie prévue l'an passé mais repoussée

Décédé tragiquement en janvier 2020 lors d'un accident d'hélicoptère, Kobe Bryant devait déjà être intronisé l'an passé mais l'événement avait été repoussé en raison du contexte sanitaire. Kobe Bryant avait évoqué son souhait d'être intronisé par l'un de ses "mentors", en la personne de Mcihael Jordan.

L'ancien joueur des Bulls de Chicago rendra un nouvel hommage à Kobe Bryant. En février 2020, l'actuel propriétaire des Hornets de Charlotte avait déjà prononcé un discours pour rendre un hommage empreint de respect, au Staples Center, à Kobe Bryant. L'ancienne gloire des Bulls n'avait pas pu laissé échapper ses larmes pour saluer "son petit frère".

Au cours de la soirée ce samedi, Tim Duncan et Kevin Garnett seront eux aussi intronisés au panthéon du basket.