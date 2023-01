NBA: Wembanyama, les JO, la NBA et Paris... les sujets abordés entre Macron et Silver

Le président de la République, Emmanuel Macron, a rencontré Adam Silver, le commissioner de la NBA, son bras droit Mark Tatum et Joe Dumars, le vice-président de la ligue. Il a été question de la coopération entre Paris et la NBA pour le futur, au-delà de l'accueil de quelques rencontres.

La NBA à Paris, c'est un sujet qui concerne jusqu'au sommet de l'Etat. Le président de la République, Emmanuel Macron, a rencontré mercredi matin Adam Silver, le commissioner de la NBA, accompagné de Mark Tatum, son bras droit, et Joe Dumars, vice-président de la ligue. L'entrevue, à l'Elysée, a duré une heure.

Il a notamment été question de la coopération entre Paris et la NBA dans le futur. "La discussion a porté sur une perspective de coopération avec Paris qui soit plus longue et plus large, indique-t-on dans l'entourage du président. La NBA a compris qu’on était demandeur d’inscrire cela dans la durée. Le président trouvait que l’on pouvait renforcer et aller au-delà, de l’accueil des matchs, accompagner le développement du basket dans le monde amateur et le monde pro."

La NBA a posé des questions sur les JO 2024 et le stade de Lille

Il a été décidé durant cette réunion qu'il y aurait davantage de visites de joueurs dans des clubs français ou lors d'opérations, le lancement d'un groupe de travail avec la NBA d'ici Paris 2024 pour une coopération globale et longue, que la NBA accompagne la Betclic Elite pour la faire grandir à l’image de l’accord avec Boulogne-Levallois pour la diffusion des matches. Les acteurs de cette entrevue ont aussi évoqué Victor Wembanyama, le président étant très impressionné par le potentiel du Français en vue de son apport à l’équipe de France.

Le sujet de la grève prévue jeudi n'a pas été abordé. En revanche, la NBA a posé des questions sur le stade de Lille où aura lieu la première semaine de compétition lors des JO. "La NBA était demandeuse de plus de renseignements sur le site de Lille pour les JO 2024, précise l'entourage du chef de l'Etat. Le président les a rassurés en leur assurant que l’on voulait un écrin conforme aux plus hauts standards pour les joueurs NBA, sans faire de concession sur ces standards."

Jeudi, pour la rencontre entre les Detroit Pistons et les Chicago Bulls à Bercy, Emmanuel Macron sera toutefois absent. Il sera en Espagne pour un sommet franco-espagnol