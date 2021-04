Vincent Poirier a signé au Real Madrid jusqu’en 2024

Vincent Poirier, qui souffrait d’un manque de temps de jeu depuis son arrivée en NBA en 2019, est de retour en Europe. L’intérieur s’est engagé avec le Real Madrid jusqu’en 2024.

Vincent Poirier (27 ans, 2,13 m, 30 sélections) est de retour sur le vieux continent. Le pivot international français, libéré par les New York Knicks, s’est engagé ce lundi avec le Real Madrid jusqu'en 2024.

Très peu utilisé en NBA et envoyé à Oklahoma City, à Philadelphie puis à New York, Vincent Poirier n'aura disputé que 22 matchs avec les Boston Celtics, le club qui l'a accueilli quand il a décidé de faire le grand saut vers les Etats-Unis en 2019, et dix autres au sein des Sixers cette saison, pour un temps de jeu toujours famélique (entre 4 et 6 minutes par match).

Pas qualifié pour les playoffs d'Euroleague

Après avoir fait les beaux jours du club basque de Vitoria entre 2017 et 2019 avant son départ vers la NBA, Vincent Poirier revient donc dans un championnat qu'il connaît bien, au sein d'un grand club... Comme l'avait fait avant lui son compatriote et ex-pivot international, le néo-retraité Kévin Séraphin, en rejoignant le Barça en 2017 après une carrière en NBA. A Madrid, Poirier retrouve un autre compatriote et coéquipier d'équipe de France, Fabien Causeur.

En revanche, Poirier ne pourra pas disputer l'Euroleague cette saison avec le Real, qui s'est qualifié pour les playoffs de la compétition jeudi dernier. Son retour en Europe, avec un temps de jeu plus important, reste une bonne nouvelle pour les Bleus, surtout en vue des compétitions internationales estivales. Au Real, le pivot formé sur le tard à Levallois et propulsé sur le devant de la scène à Vitoria, va remplacer numériquement l'Argentin Gabriel Deck, qui a fait le chemin inverse vers Oklahoma City, en NBA.