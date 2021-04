Basket: la très belle image des trois frères Antetokounmpo réunis sur un parquet NBA

Giannis Antetokounmpo évolue avec son grand frère Thanasis au sein de la franchise de Milwaukee. Les deux Grecs ont affronté leur petit frère Kostas, ce jeudi, lors de la victoire des Bucks dans la salle des Lakers (97-117). Avant de plaisanter ensemble au milieu du parquet.

C’est l’image du jour en NBA. Et elle est assez fascinante. Le match entre les Lakers et les Bucks a donné lieu ce jeudi à des retrouvailles particulièrement émouvantes entre les frères Antetokounmpo. Trois colosses, nés à Athènes à cinq ans d’intervalle, qui évoluent tous en NBA. Giannis (26 ans) et Thanasis (28 ans) portent le maillot de Milwaukee, alors que Kostas (23 ans) joue pour Los Angeles. A la fin du match, le trio grec s’est réuni au milieu du parquet du Staples Center. En se chambrant un peu, avant de se tomber dans les bras pour un câlin familial, qui a fait le bonheur des caméras. Difficile d’imaginer l’émotion des parents Antetokounmpo devant leur télévision.

Pour ce qui est du terrain, ce sont les Bucks qui l’ont emporté chez les champions en titre (97-117). Giannis, la star de la fratrie, double MVP en titre, a terminé deuxième meilleur marqueur de la rencontre avec 25 points, assorties de 10 rebonds et 4 passes. Thanasis a scoré 8 points et pris 1 rebond. En face, le jeune Kostas n’a eu droit qu’à 2 minutes de jeu, sans débloquer sa ligne de stats. Ce succès dans la Cité des Anges place Milwaukee à la 3e place de la Conférence Est, derrière Brooklyn et Philadelphie. Les Lakers sont 4es à l’Ouest.

Les frères Holiday l’avaient fait il y a deux ans

Le cas des Antetokounmpo n’est pas une première dans l’histoire de la NBA. Il y a deux ans, les trois frères Holiday avaient déjà disputé un match ensemble. C’était lors d’un Denver-Nouvelle-Orléans. Aaron et Justin évoluaient chez les Pacers et Jrue chez les Pelicans. Ironie de l’histoire, ce même Jrue Holiday, qui porte désormais le maillot de Milwaukee, a terminé meilleur marqueur ce jeudi face aux Lakers (28). Devant Giannis et ses frangins.