Canicule: comment faire du sport en période de très fortes chaleurs

Les températures vont battre des records ce lundi en France avec quinze départements placés en vigilance rouge canicule. La pratique du sport est déconseillée mais reste possible en prenant d’importantes précautions.

Il ne fait pas un temps à mettre un sportif dehors ce lundi dans une grande partie de la France. Si le peloton du Tour de France fait relâche lors de sa troisième journée de repos, les amateurs de cyclisme, courses à pied ou toute autre pratique seront peut-être tentés de prendre l’air. Mais il sera très chaud. Météo France a placé quinze départements en alerte rouge canicule sur la façade atlantique de la Bretagne aux Landes (vigilance absolue). Ils sont 51 en orange, le reste en jaune. Dans ce climat de chaleur partout sur le territoire (hormis en Corse du Sud, seul département de Métropole en vert), la pratique sportive est vivement déconseillée.

Les cardiologues invitent à ne pas se lancer dans une activité physique à partir de 30°. Au-delà, le corps peine à évacuer la chaleur et les sportifs risquent les insolations ou coups de chaleur qui peuvent être fatals. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a publié un message pour appeler les pratiquants à la plus grande prudence et prodiguer quelques conseils. "Sportives et sportifs, je vous appelle à la plus grande vigilance aujourd’hui, en limitant votre pratique, en privilégiant les heures moins chaudes et en vous hydratant bien, a-t-elle écrit. Même consigne de vigilance pour les spectateurs qui suivent les compétitions."

S'hydrater avant d'en ressentir le besoin

Le ministre de l’Intérieur invite les citoyens à ne pas s’exposer. Le ministère des Sports a, lui, récemment dressé quelques recommandations aux sportifs en les invitant à se mettre au frais, si possible donc en intérieur. L’hydratation abondante et régulière est évidemment indispensable avant même d’en ressentir le besoin puisque le corps peut perdre plusieurs litres d’eau par heure. "Si vous avez une sensation de soif, c'est que vous avez perdu 2% de votre eau corporelle", a récemment confié le Dr Alain Ducardonnet, consultant santé de BFMTV. Autre conseil, celui de ne pas porter vêtements sombres qui absorbent les rayons du soleil et font davantage monter le corps en température. Les couleurs et le blanc les réfléchissent.

Malgré ce conseil, les risques existent pour la santé et plusieurs indicateurs peuvent rapidement donner l’alerte. Rougeurs, peau chaude, étourdissements, nausée, confusion et trouble de l'élocution peuvent être le signe d'un malaise et d'une hypothermie (coup de chaleur). Attention donc.

Les joueuses de l’équipe de France de football seront aussi confrontées à cet épisode caniculaire lors de leur rencontre face à l’Islande, ce lundi (21h) à l’Euro 2022. Pour la première fois de l’histoire, les autorités britanniques ont déclenché une "alerte rouge" canicule avec des températures pouvant dépasser les 40° dans une partie du pays comprenant la ville de Rotherham où évolueront les joueuses de Corinne Diacre.