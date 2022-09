Mondiaux de cyclisme: Laporte ne savait pas qu'il était deuxième à l'arrivée de la course

Christophe Laporte, médaillé d'argent des championnats du monde de cyclisme, révèle après la course qu'il n'était pas au courant de sa position au moment de franchir la ligne.

Une surprise double pour Christophe Laporte. Vice-champion du monde à Wollongong ce dimanche, le sprinteur français ne pensait pas réussir une telle performance dans le final, d'autant plus qu'il ne connaissait pas sa position au moment de passer la ligne, 2'21" après le vainqueur Remco Evenepoel.

"Je ne savais pas que j’arrivais pour la médaille d’argent"

"Non, je ne savais pas, explique-t-il, dans un entretien à retrouver en intégralité à 19h sur RMC dans Bartoli Time, au sujet de sa deuxième place. Ça a été un dernier kilomètre un peu fou, on a repris beaucoup de monde et on a passé les derniers groupes à 300 mètres de la ligne. Je savais que j’arrivais pour une place mais je ne savais pas que j’arrivais pour la médaille d’argent. Quand j’ai passé la ligne, j’ai vu seulement Remco. Je n’ai vu personne d’autre et on m’a dit que j’étais deuxième donc c’était la bonne surprise".

"Dans le dernier tour, on se disait que ça allait être compliqué de faire un podium, ajoute Laporte. On savait que Romain (Bardet) n’était plus trop dans le jeu pour un podium. On est restés mobilisés, on a essayé de rester concentré. Au final, ça a payé à la fin avec une médaille d’argent donc c’est pour ça qu’on peut être satisfait".

"J'ai fait au mieux pour m'accrocher"

"J’avais une consigne: me faire discret, essayer de suivre et passer au plus près possible des meilleurs en haut de de la bosse, raconte le sprinteur au sujet de son rôle en sélection. La bosse était un peu difficile pour moi donc c’est sûr que ça allait être difficile de suivre les meilleurs. Je devais m’accrocher et essayer d’arriver pour une place au sprint. On essayait de jouer sur plusieurs tableaux, j’ai fait au mieux pour m’accrocher".

"C’est vraiment une bonne saison, conclut-il, deux mois après avoir lever les bras sur le Tour de France. C’est sûr que ça fait plaisir de finir sur une médaille d’argent sur les championnats du monde. Cela a une saveur particulière, je ne m’y attendais pas dans les deux derniers tours, on pensait vraiment que c’était fini. À la fin, on peut être satisfait".