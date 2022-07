Tour de France: Christophe Laporte vainqueur à Cahors, enfin une victoire française!

Il aura donc fallu attendre l'avant-dernière journée de ce Tour de France pour voir une victoire tricolore en 2022. Christophe Laporte s'est imposé ce vendredi pour la première fois de sa carrière sur la Grande Boucle, à l'issue de la 19e étape entre Castelnau-Magnoac et Cahors. Jonas Vingegaard reste en jaune.

Les 600 derniers mètres à fond, Christophe Laporte a dessiné à la force de ses mollets ce que tout le public tricolore attendait en cette fin de Tour de France: une victoire française. Le classement général quasiment réglé, le premier succès sur la Grande Boucle de Jonas Vingegaard pratiquement acté, ne restait plus qu'à mettre fin à cette mauvaise blague, celle qui consistait à boucler un Tour de France sans succès français.

Ce n'était plus arrivé depuis 1999 et ça n'arrivera donc pas en 2022. Le tout grâce à Christophe Laporte. Le Français de la Jumbo-Visma, qui a sillonné pendant trois semaines les routes de France en bon serviteur de son leader Jonas Vingegaard, s'est offert vendredi à Cahors sa toute première victoire sur un grand tour au terme de la 19e étape, sur une arrivée en bosse qui lui convenait à la perfection.

Une nouvelle manifestation sur les routes du Tour

Sorti d'un peloton totalement désarticulé, où aucune organisation ne semblait plus régner pour mettre les sprinteurs dans les meilleures conditions, Laporte a fait le forcing dans le dernier kilomètre pour reprendre les trois membres de la courte échappée de fin d'étape - Jasper Stuyven, Alexis Gougeard et Fred Wright - et porter un nouveau coup d'accélérateur à 600 mètres de l'arrivée.

Après trois jours d'étape de montagne, il y avait donc à manger pour les sprinteurs sur cette 19e étape. Alors Laporte s'est servi, quand les autres spécialistes de la discipline n'ont jamais pu compter sur le train de leur équipe au cours d'une fin étape décousue.

Pendant longtemps, cette 19e étape, au cours de laquelle on attendait des bordures pour venir gêner le peloton, a surtout été marquée par la nouvelle action du groupe Dernière Rénovation, après une première manifestation pacifique lors de la 10e étape sur la route de Megève. Moins longue et moins chaotique, l'interruption de la course a eu lieu à 157 kilomètres de l'arrivée, alors que l'échappée du jour peinait à creuser son avance sur le peloton.

Alexis Gougeard y a cru

Les cinq hommes de tête - Matej Mohoric, Nils Politt, Taco Van der Hoorn, Quinn Simmons et Mikkel Honoré - ont finalement été repris à 47 kilomètres de Cahors. S'en sont alors suivies plusieurs tentatives de nouvelles échappées. Tadej Pogacar, qui a promis qu'il tenterait tout, jusqu'à la ligne d'arrivée des Champs-Élysées, pour rattraper le maillot jaune Jonas Vingegaard, s'y est même essayé.

Ce sont finalement Alexis Gougeard, Fred Wright et Jasper Stuyven qui sont parvenus à s'échapper pendant une bonne trentaine de kilomètres. L'on a alors cru au bon coup de Gougeard. C'est donc finalement Laporte, alors que l'on pouvait s'attendre à un succès de son coéquipier mort de faim Wout van Aert, qui s'offre un joli cadeau pour se féliciter de sa Grande Boucle de bon soldat de la Jumbo-Visma. Une victoire qui débloque surtout le compteur français dans ce Tour de France. À deux jours de la fin. Mieux vaut tard que jamais.