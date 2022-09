Mondiaux de cyclisme: "Je savais que je n'étais pas à 100%", relativise Alaphilippe après la perte de son maillot

Médaillé d'argent derrière l'impressionnat Remco Evenepoel, Christophe Laporte a décroché un joli podium pour l'équipe de France lors des championnats du monde de cyclisme. Un résultat qui réjouit Julian Alaphilippe, pourtant pas au meilleur de sa forme ce dimanche.

Les Bleus sont tombés sur bien plus fort. Malgré de nombreuses intiatives lancées depuis le départ de la course en ligne des championnats du monde, l'équipe de France n'a pas pu conserver le maillot arc-en-ciel détenu par Julian Alaphilippe (51e) ces deux dernières années, battue par le prodige Remco Evenepoel.

Ce qui ne frustre pas le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl, avant tout satisfait de la médaille d'argent décrochée par son coéquipier Christophe Laporte. À l'issue de la course, le double champion du monde en 2020 et 2021 est venu saluer son équipier sur le World Tour et donc successeur.

"Bien sûr, on peut être satisfait, reconnaît-il à l'issue de la course au micro de FranceTV. On a fait une belle course, c’est un coureur très fort qui gagne et un coureur très fort qui fait deuxième. On ne peut pas avoir de regrets. C’était une course pas facile, on était toujours dans une bonne situation. Je ne pensais pas que ça allait rentrer pour jouer le podium. Quand j’ai appris que Laporte avait terminé deuxième, j’étais super content".

Un résultat d'autant plus inattendu que le sprinteur français est revenu dans le dernier kilomètre pour aller chercher cette deuxième place. "On voulait durcir rapidement avec Pavel (Sivakov) qui a fait une grande course. Après, on était 4 dans un groupe de 25. J'ai essayé de marquer Remco le plus rapidement possible. Ensuite, il a pris 10 mètres d’avance que je n’ai pas pu boucher", déclare de son côté Romain Bardet (22e) devant les caméras d'Eurosport. "Je n’y croyais pas, on savait que la victoire était partie. La deuxième place est inespérée", poursuit-il, confirmant le soulagement des Bleus sur la ligne d'arrivée.

"Je savais que je n’étais pas à 100% mais je m’en sors quand même bien"

"C’est un sacré coureur, un des plus talentueux et fort dans notre génération, juge Alaphilippe sur le jeune belge. Il ne suffit pas de regarder la saison exceptionnelle qu’il a fait cette année. Depuis le début de sa carrière, il est incroyable. J’ai eu la chance de le côtoyer pendant la Vuelta. Il était confiant, fort comme jamais je ne l’avais vu. Il a aussi gagné Liège en début de saison, il vient de faire une saison incroyable. Gagner comme ça, ça ne tombe pas du ciel. C’est vraiment un coureur hors-norme. (...) On a fait le maximum, on ne peut pas avoir de regret".

"Je suis satisfait avec les sensations que j’ai eues, avec les efforts que j’ai pu faire, le coup de main que j’ai pu donner aux mecs, a poursuivi le Français, au micro de RMC Sport, au sujet de son état de forme, annoncé incertain avant le début des Mondiaux. Je savais que je n’étais pas à 100% mais je m’en sors quand même bien. J’ai pu aider les copains. On a beaucoup misé sur Benoît, Christophe. Médaille d’argent, je pense qu’on ne pouvait pas faire beaucoup mieux. Il faut s’en satisfaire, on a fait un beau championnat, une belle course d’équipe. C’est un beau vainqueur et un beau deuxième".

"Je suis resté quelques jours avec la douleur, je dois encore faire attention"

"Ça aurait été une bonne chose de terminer la Vuelta. La chute m’a perturbé dans le sens où j’ai dû couper le vélo, poursuit Alaphilippe son état de forme. Je suis resté quelques jours avec la douleur, je dois encore faire attention. Par contre, sur le vélo, ça ne gêne pas du tout. Aujourd’hui, j’étais complètement apte à courir, faire des efforts. Ce n’est pas du tout à cause de la chute que je ne garde pas le maillot. J’ai donné le maximum".

"L’objectif ça va être de me faire plaisir, essayer de faire de belles performances et surtout finir la saison sur un point positif", explique enfin le coureur français sur ses trois dernières courses de la saison, qu'il disputera en Italie dans les prochaines semaines.