EN DIRECT - Championnats du monde de cyclisme: Julian Alaphilippe vise le triplé avec la France

Bienvenue sur notre site pour suivre en direct et en intégralité le direct commenté de la course en ligne des Championnats du monde de cyclisme sur route. La France possède l'un des plus beaux effectifs au service du double champion du monde Julian Alaphilippe. De quoi rêver à un troisième sacre d'affilée. Un exploit que seul le Slovaque Peter Sagan a réalisé (2015, 2016 et 2017).