Coppa Bernocchi: la démonstration d'Evenepoel, vainqueur avec un tour d'avance sur le peloton

Engagé ce lundi sur la Coppa Bernocchi en Italie, le prodige belge Remco Evenepoel a survolé la course, terminant avec deux minutes d'avance sur ses poursuivants et un tour sur le peloton, obligé de s'arrêter. Thibaut Pinot a pris la 5e place.

Vous vous demandiez si le clash de la semaine passée avec Wout van Aert avait perturbé Remco Evenepoel? La réponse est non. Absolument pas. Engagé ce lundi sur la Coppa Bernocchi, une classique italienne généralement promise aux sprinteurs, le prodige belge (21 ans) a encore éclaboussé la course de son talent, pour s'imposer avec une facilité insolente.

Sous des trombes d'eau dignes d'un dimanche roubaisien, le jeune coureur de la Deceuninck-Quick Step s'est échappé à environ 140 km de l'arrivée avec cinq compagnons d'aventure parmi lesquels le Français Thibaut Pinot, 5e du jour. Mais à 30 bornes de la ligne, Remco a mis le turbo, pour la jouer solo.

Le peloton obligé de s'arrêter pour laisser passer la fusée

Le Belge a d'abord pris une, puis deux minutes d'avance sur ses poursuivants, tout en maintenant le peloton très loin. Si bien que sur le petit circuit final de six kilomètres, la direction de course a demandé au peloton - il pointait alors à six minutes - de s'arrêter temporairement pour laisser Evenepoel... prendre un tour d'avance, et filer ainsi vers la victoire. Sa 8e de la saison, et sa 22e en carrière, déjà.

"Nous étions un peu surpris de partir si tôt, car nous nous attendions à un plus gros groupe à l'avant, a commenté le vainqueur. J'avais Fausto (Masnada) avec moi et nous avons très bien travaillé ensemble avec le reste des gars et avons gardé un rythme régulier dans les montées. Quand nous avons atteint une avance de quatre minutes, nous savions que c'était notre course. Comme la dernière partie du parcours était plate, j'ai attaqué avant la dernière ascension et à partir de là j'ai tout donné jusqu'à l'arrivée." Aussi simple que ça.