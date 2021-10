Cyclisme: c'est tendu entre Evenepoel et van Aert après l'échec du Mondial

Remco Evenepoel s'est lâché mercredi soir à la télévision flamande, où il est revenu sur la tactique de la Belgique à l'occasion du dernier championnat du monde. Cela n'a pas plu à son équipier Wout van Aert, leader dimanche.

Manager de la Deceuninck Quick Step et par conséquent de Remco Evenepoel, Patrick Lefevere avait pointé du doigt dès dimanche dernier la mauvaise utilisation du Belge lors de la course en ligne des championnats du monde, qui a sacré Julian Alaphilippe. "Si les Belges ont bien couru? Oui, ils ont bien couru. Pour Wout van Aert? Non, ils ont bien couru pour Julian Alaphilippe, a lâché cyniquement celui qui est aussi le boss du champion du monde français. La mission de Remco Evenepoel, c'était de durcir la course. Les Belges ont donc eu ce qu'ils voulaient."

Il n'a pas fallu bien plus longtemps pour que Remco Evenepoel revienne aussi sur les supposés problèmes tactiques de la sélection belge, qui misait principalement sur Wout van Aert, perçu comme le grand favori à domicile. "Après la reconnaissance, j'avais le sentiment que, sur ce parcours, je pouvais avoir des opportunités pour m'échapper et qu'il y avait des scénarios dans lesquels je pouvais l'emporter", a commenté Evenepoel sur le plateau de l'émission Extra Time Koers, sur la chaîne VRT.

"J'aurais pu devenir champion du monde", a asséné Remco Evenepoel, toujours sûr de ses forces. En Belgique, la sélection du jeune talent avait été critiquée par Eddy Merckx en personne, pointant du doigt le côté individualiste du coureur de la Deceuninck. "J'ai demandé à Sven Vanthourenhout et Serge Pauwels (l'encadrement belge, ndlr) si je pouvais avoir ma chance mais la réponse a été négative", a pointé du doigt le coureur qui s'est imposé à 7 reprises en 2021.

"Remco en a dit plus à la télé que dans le bus"

Pour Remco Evenepoel, les consignes d'avant-course n'étaient pas non plus claires, lui donnant "une nuit de doutes" le vendredi soir, avant de demander des explications le fixant sur son rôle de coéquipier. "J'ai été très surpris quand j'ai vu ça mercredi soir, a répondu Wout van Aert, en pleine préparation pour Paris-Roubaix. Je regrette les déclarations de Remco. Le sélectionneur a eu, à mes yeux, le mérite de mettre sur pied une tactique qui avait le mérite de la clarté. Remco a accepté celle-ci et sa sélection. Personne n'a remis la stratégie en cause avant et c'est très facile de le faire après..."

Dimanche dernier, l'équipe de France a lancé la course de très loin, avec une attaque à 180 kilomètres de l'arrivée de Benoit Cosnefroy, rapidement suivi par Remco Evenepoel. Le Belge a longtemps roulé ensuite, se sacrifiant pour Wout van Aert dans le final. Mais le coureur de la Jumbo-Visma n'était pas dans une grande journée, incapable de suivre Alaphilippe. "Remco en a dit plus à la télé que dans le bus, a critiqué van Aert à propos de son compatriote. A 180km de l'arrivée, ce n'était pas prévu que Remco attaque car il devait être le dernier à m'accompagner avec Jasper Stuyven. Notre intention était de courir défensivement mais nous ne pouvions pas rappeler Remco à ce moment-là."

Alors que les deux leaders sont amenés à se recroiser dans le futur en sélection, l'épisode de Louvain pourrait laisser des traces durables. "Est-ce que quelque chose s'est cassé avec Remco? On va devoir discuter pour aplanir les problèmes, a promis van Aert. On va encore être amenés à cohabiter en équipe nationale." En attendant, Remco Evenepoel disputera les classiques italiennes en fin de saison, dont le Tour de Lombardie, où il retrouvera Julian Alaphilippe. Et le jeune Belge l'a promis: il sera prêt encore à rouler pour le récent champion du monde si son équipe lui demande.