Critérium du Dauphiné: la victoire surprise de Gaudu devant van Aaert, qui avait déjà commencé à lever les bras

David Gaudu a été le plus costaud dans le final accidenté et a remporté la troisième étape du Critérium du Dauphiné ce mardi. Le Français a réglé les autes favoris au sprint et a devancé van Aert, qui se voyait déjà vainqueur.

Le cyclisme tricolore est à la fête sur le Critérium du Dauphiné. Au lendemain de la victoire d'Alexis Vuillermoz sur la deuxième étape, David Gaudu (Groupama-FDJ) s'est offert la troisième étape ce mardi en réglant tous les favoris au sprint à l'issue d'un parcours accidenté entre Saint-Paulien et Chastreix-Sancy. Le Français a chipé la victoire à Wout van Aert (Jumbo-Visma) pour quelques centimètres, alors que le Belge commençait déjà à lever les bras.

"Je l’avais passé avant qu’il lève les bras. Je sentais que j’avais de la force, j’ai tout mis, a réagi le grimpeur de la Groupama-FDJ au micro d'Eurosport. Je me suis dit que j’allais aller le bouffer et au final je l’ai bouffé! Ça fait du bien. J’étais à la recherche d’une victoire comme ça depuis le début de l’année."

Vuillermoz perd son Maillot jaune, Gaudu nouveau deuxième du général

Leader du classement général après sa très belle victoire sur la deuxième étape lundi, arrachée après une longue échappée, Alexis Vuillermoz a payé ses efforts de la veille et a lâché dans la dernière ascension (2e catégorie), à un peu plus de 2 km de l'arrivée. Il abandonne son Maillot jaune à van Aert, tandis que Gaudu est désormais deuxième du général à six secondes du Belge. Un autre Français, Victor Lafay (Cofidis), complète le podium à 12 secondes.

Présent à l'avant jusqu'au pied de la dernière montée, le trio composé du Danois Jonas Wilsly (Uno-X), du Français Pierre Rolland et de l'Autrichien Sebastian Schönberger (B&B-KTM) a finalement été rejoint dans la dernière ascension.

Ce mercredi, la quatrième étape de ce Critérium du Dauphiné proposera un contre-la-montre individuel de 31.9 km entre Montbrison et La Bâtie d'Urfé, dans la Loire. Une nouvelle occasion pour les costauds de s'expliquer et de faire des différences au classement général.