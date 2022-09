Cyclisme: "C'est très grave", déplore Cyrille Guimard sur la polémique du trajet des Bleus en avion

L'ancien sélectionneur de l'équipe de France, Cyrille Guimard, a qualifié de "très grave" la différence de traitement entre les hommes et les femmes, lors du voyage en avion jusqu'en Australie pour disputer les championnats du monde.

Les hommes en classe business, les femmes en classe éco. C'est le choix qu'a fait la Fédération française de cyclisme pour se rendre en Australie, où se disputent la semaine prochaine les championnats du monde. "Ce genre de boulette, pour moi c’est très grave", a expliqué Cyrille Guimard, sélectionneur de l'équipe de France entre 2017 et 2019, au micro de RMC.

"Quand on commence à mettre les hommes dans la classe business et les femmes dans la classe éco, si vous ne savez pas que vous allez vous prendre un uppercut du droit et un uppercut du gauche, vous n’êtes pas sur la même planète", a-t-il ajouté.

"Il y avait quand même tout le temps de s’organiser"

Selon Guimard, la polémique pouvait facilement être évitée. "Ça fait déjà trois ans qu’on sait que les championnats du monde vont avoir lieu en Australie, donc il y avait quand même tout le temps de s’organiser, a regretté l'ancien manager. Je ne comprends pas qu’on n’ait pas passé des accords, y compris de partenariats, avec des compagnies d’aviation pour rallier l’Australie et revenir, dans des conditions au moins équitables pour les hommes et les femmes."

Plus tôt cette semaine, la FFC avait expliqué son choix, maladroitement, auprès de Ouest-France. "Tout le monde a voyagé en classe éco, sauf les pros hommes. Pourquoi nous l’avons fait ? Parce que les hommes vont défendre leur titre cette année, encore une fois. Et surtout parce qu’il a fallu faire des choix économiques. Ce déplacement étant très lointain, cela coûte énormément. Et si l’on voulait emmener tout le monde, il fallait faire des choix. Et si tout le monde avait été en business, plein de personnes seraient restées à la maison."