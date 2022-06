Cyclisme: Cavendish, Sagan, Merlier... Du beau monde (et quelques surprises) chez les champions nationaux

Comme en France avec le titre de Florian Sénéchal, les courses en ligne des championnats nationaux de cyclisme se sont déroulées dimanche un peu partout dans le monde. Peter Sagan et Mark Cavendish, entre autres, en ont profité pour briller.

Du haut de ses 37 ans, Mark Cavendish a toujours les crocs. Neuf ans après son titre précédent, il est redevenu ce dimanche champion de Grande-Bretagne de cyclisme. Il a devancé au sprint le jeune Samuel Watson, 20 ans, de la Conti Groupama-FDJ, après avoir maîtrisé, à l'expérience, toute tentative de contre.

Le natif de l'île de Man, qui détient avec Eddy Merckx le record des victoires d'étape dans le Tour de France (34), a enlevé le 161e succès de sa carrière. Un beau lot de consolation pour celui qui ne sera pas au départ de la Grande Boucle vendredi, la formation Quick-Step Alpha Vinyl Team préférant miser pour les sprints sur le Néerlandais Fabio Jakobsen.

Sagan se rassure

Peter Sagan, lui, sera bien sur le Tour. Pour son retour après une courte absence due à un test positif au coronavirus, la tête d'affiche de TotalEnergies a conservé son titre de champion de Slovaquie. L’expérience a aussi fait la différence en Belgique avec le titre de Tim Merlier (Alpecin-Fenix), couronné pour un boyau devant Jordi Meeus et son coéquipier Jasper Philipsen. En Espagne, la victoire sur la course en ligne est revenue à Carlos Rodriguez (21 ans), le talentueux grimpeur d’Ineos Grenadiers, décidément très en vue depuis le début de la saison.

Moins connu pour le moment, Filippo Zana (23 ans, Bardiani) s’est montré le plus rapide dans un sprint en petit comité pour devenir champion d’Italie et ainsi succéder au palmarès à Sonny Colbrelli. Scénario plus étonnant en Autriche, où l’équipe allemande Bora-Hansgrohe a raflé... les cinq premières places. Déjà vainqueur du chrono, Félix Grossschartner en a profité pour signer un joli doublé.

Les principaux champions nationaux de cyclisme sur route :

Allemagne : Nils Politt (Bora)

Australie : Luke Plapp (Ineos)

Autriche : Felix Grossschartner (Bora)

Belgique : Tim Merlier (Alpecin)

Colombie : Sergio Higuita (Bora)

Danemark : Alexander Kamp (Trek)

Erythrée : Merhawi Kudus (EF Education)

Espagne : Carlos Rodriguez (Ineos)

Estonie : Mihkel Raim (Burgos)

France : Florian Sénéchal (Quick-Step)

Grande-Bretagne : Mark Cavendish (Quick-Step)

Hongrie : Attila Valter (Groupama-FDJ)

Israël : Itamar Einhorn (Israël PT)

Italie : Filippo Zana (Bardiani)

Japon : Yukiya Arashiro (Bahrain)

Norvège : Rasmus Tiller (Uno-X)

Pays-Bas : Pascal Eenkhoorn (Jumbo)

Portugal : Joao Almeida (UAE)

Slovaquie : Peter Sagan (TotalEnergies)

Suisse : Robin Froidevaux (Tudor)