Cyclisme: Sagan à nouveau positif au Covid à deux semaines du Tour de France

Le sprinteur slovaque Peter Sagan (TotalEnergies), encore une fois touché par le coronavirus, a été contraint à l'abandon ce dimanche avant la dernière étape du Tour de Suisse. Il ne présente pas de symptômes.

Le coronavirus ne veut pas le lâcher. Pour la troisième fois, après février 2021 et janvier 2022, Peter Sagan a été testé positif au Covid-19. Le sprinteur slovaque Peter Sagan de la formation française TotalEnergies a été contraint à l'abandon ce dimanche avant la dernière étape du Tour de Suisse, un contre-la-montre autour de Vaduz, la capitale du Liechtenstein. Il a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter.

Cascade de forfaits sur le Tour de Suisse

A l'issue de la septième étape la veille à Malbun (Liechtenstein) Sagan a dû se soumettre à un test anti-Covid de routine "qui s'est avéré positif". "Je n'ai aucun symptôme et je me sens bien mais je dois abandonner la course", a précisé le coureur de 32 ans, vainqueur de la troisième étape à Granges, mardi. La 85e édition du Tour de Suisse a été marquée par de nombreux cas de Covid qui ont notamment conduit à l'abandon d'une trentaine de coureurs vendredi, dont le maillot jaune Aleksander Vlasov.

Une situation qui ne rassure pas vraiment à deux semaines du Tour de France, comme l'a confié à RMC Sport le directeur sportif de la Groupama-FDJ, Philippe Mauduit. "Il faut resserrer la vis, remettre la bulle sanitaire en place et tous les protocoles qu’on utilisait avant de rouvrir. Tout le monde au bout de deux ans en avait marre de toutes ces contraintes, et quand la porte s’est un peu entrouverte tout le monde en a un peu profité. C’est bien naturel, c’est humain. (...) On se rend compte qu’il faut faire un petit coup de rétropédalage", nous a-t-il indiqué vendredi.

Sagan, lui, est désormais incertain pour le Tour de France, dont le départ sera donné le 1er juillet à Copenhague. Il compte 12 victoires sur la Grande Boucle.