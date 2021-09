Cyclisme: Colbrelli champion d’Europe, Cosnefroy médaillé de bronze

Benoît Cosnefroy a décroché la médaille de bronze sur la course en ligne des championnats d'Europe. Il a été lâché à 12 kilomètres de l'arrivée par Sonny Colbrelli, futur vainqueur, et Remco Evenepoel.

Benoît Cosnefroy y a cru, isolé en tête de course avec Remco Evenepoel et Sonny Colbrelli dans le final des championnats d’Europe. Mais le Français a craqué dans la dernière difficulté du jour, à une douzaine de kilomètres de l’arrivée, laissant filer le Belge et l’Italien. Cosnefroy a toutefois décroché la médaille de bronze, quatre ans après sa deuxième place sur l’épreuve chez les Espoirs.

Dans une équipe de France pléthorique et très offensive avec Thibaut Pinot, Romain Bardet et Warren Barguil, notamment, le coureur d’AG2R La Mondiale a fait une course de cador. Il a attaqué à une soixantaine de kilomètres de la ligne, avant de s’isoler avec Remco Evenepoel et Sonny Colbrelli et de lâcher Tadej Pogacar notamment.

4e titre consécutif pour l'Italie

Le vainqueur du jour, Sonny Colbrelli, s’est lui joué de Remco Evenepoel. L’Italien, champion national et à domicile dans le Trentin, a logiquement devancé le Belge au sprint après avoir superbement tenu sa roue dans la dernière difficulté. L’énervement d’Evenepoel dans le final n’a pas changé grand-chose: Colbrelli avait décidé de ne pas rouler avec son adversaire du jour et il s’y est tenu, dans les dix derniers kilomètres, à l’exception de deux relais symboliques.

Le Belge, lui, n’a pas tenté d’attaquer Colbrelli, convaincu sans doute qu’il avait une chance de s’imposer au sprint. Mauvaise pioche. Troisième du chrono, deuxième de la course sur route, Evenepoel repart sans aucune médaille d’or. Colbrelli, lui, a ramené à l’Italie un quatrième titre consécutif après ceux de Matteo Trentin, Elia Viviani et Giacomo Nizzolo.