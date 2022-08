Cyclisme: Démare (encore) vice-champion d'Europe, le titre pour Jakobsen

Après un sprint massif, le Néerlandais Fabio Jakobsen a été sacré champion d'Europe de la course en ligne de cyclisme dans les rues de Munich ce dimanche. Meilleure chance française, Arnaud Démare termine deuxième, comme il y a deux ans.

Les Pays-Bas sur le toit de l'Europe. Au terme d'un sprint massif âprement disputé, Fabio Jakobsen a remporté ce dimanche la course en ligne messieurs dans les rues du Munich après plus de 209 kilomètres d'effort. Sans l'Allemand Pascal Ackermann, qui a lourdement chuté à 45 kilomètres de l'arrivée, les gros mollets du peloton ont réglé l'affaire au sprint, où Fabio Jakobsen s'est montré le plus fort devant Arnaud Démare et le Belge Tim Merlier.

Malgré une belle carte à jouer avec le coureur de la Groupama-FDJ, l'équipe de France repart encore bredouille de la compétition - du moins sans l'or - qui ne sourit toujours pas aux Bleus.

Deuxième médaille d'argent pour Démare

Bien au chaud dans le peloton, qui a tranquillement géré l'avance du duo de tête composé du Suisse Silvan Dillier et de l'Autrichien Lukas Pöstlberger, finalement repris à 28 kilomètres de l'arrivée, Arnaud Démare a pourtant été parfaitement amené par le train bleu, composé de Bryan Coquard, Clément Russo, Jérémy Lecroq, Thomas Boudat et Hugo Hofstetter. Mais le train néerlandais s'est montré plus efficace pour ravir la médaille d'or à Démare, bien seul dans les derniers hectomètres. Une nouvelle déception pour celui qui était déjà passé tout proche il y a deux ans (2e en 2020).

"C'est encore une deuxième place. Jakobsen était très fort, j'étais dans sa roue. Au dernier kilomètre, il avait un équipier dans sa roue pour remonter. L'équipe de France a fait un super boulot. Chacun a fait son effort comme il fallait. A la fin, avec Bryan (Coquard) et Thomas (Boudat), il y avait peut-être un manque de patience, a analysé le vice-champion d'Europe au micro de France TV. On était bien placé, on aurait pu encore profiter des autres. Je me suis bien débrouillé dans le final. Ce n'était pas une journée très dure mais usante nerveusement. Il fallait être très focus sur la course. Il fallait des mecs qui frottent, on avait essentiellement des sprinteurs. Il fallait rester patient et mettre un coup de vice pour éviter le danger avant de jouer le final."

En 2020, il était déjà passé à quelques centimètres de la victoire, finalement devancé par Giacomo Nizzolo, futur champion d'Europe. Ce succès de Jakobsen met fin à la série de quatre titres de rang pour les Italiens (Trentin, Viviani, Nizzolo et Colbrelli). À l'avant du peloton dans les derniers kilomètres, la Squadra Azzura n'a pu faire mieux qu'une septième place avec Elia Viviani.