Cyclisme: Démare vainqueur, doublé français sur Paris-Tours

Arnaud Démare a remporté ce dimanche la course Paris-Tours. Le sprinteur français de la Groupama-FDJ s'est imposé devant son compatriote Franck Bonnamour et Jasper Stuyven.

Au lendemain de la déception de Julian Alaphilippe et David Gaudu sur le Tour de Lombardie, le clan tricolore a retrouvé le sourire avec la victoire d'Arnaud Démare ce dimanche sur Paris-Tours. Le sprinteur de la Groupama-FDJ l'a emporté au sprint devant son compatriote Franck Bonnamour. Le Belge Jasper Stuyven complète le podium devant Stan Dewulf.

Le futur vainqueur, épaulé de Stuyven, est parvenu à reprendre les deux échappés dans les derniers hectomères de la course avant de dominer facilement le sprint à quatre. C'est la première victoire d'un Français sur Paris-Tours depuis 2006 et le succès de Frédéric Guesdon.

"On a un peu stagné et avec Jasper on était au bord de la rupture. Il fallait que je me méfie et finalement j’ai voulu lancer de loin car tout le monde était cuit, a analysé le Français pour Eurosport après sa victoire. J’y ai cru, je ne voulais rien lâcher. Je la voulais, je la voulais."

Un succès pour oublier une année difficile

Cette victoire constitue une excellente nouvelle pour Arnaud Démare après une année 2021 compliquée. Co-leader de la Groupama-FDJ lors du Tour de France, le sprinteur n'a pas rallié Paris après avoir été hors-délais dès la 9e étape de la Grande Boucle. C'est simple, l'homme aux trois titres de champion de France (2014, 2017 et 2020) n'a vait levé les bras qu'à six reprises cette saison avant ce succès de prestige à Paris-Tours. Jusque-là, son meilleur résultat en 2021 restait ses quatre victoires d'étape et le classement général des Boucles de la Mayenne.

"Remporter Paris-Tours, avec ce milieu de saison. C’était difficile avec cet abandon sur le Tour et ma Vuelta mitigée. J’étais là sans gagner et je n’ai rien lâché, a savouré Arnaud Démare après l'arrivée. [...] J’embrasse ma femme qui a été exceptionnelle. Je suis très très content de gagner sur cette dernière course de la saison et surtout de cette manière."